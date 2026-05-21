Chau WhatsApp Web: cómo pasar tu Telegram al navegador

La herramienta funciona tanto en PC como en tablets y ofrece una experiencia muy similar a la app móvil.

La versión web de Telegram se convirtió en una de las alternativas más prácticas para quienes necesitan acceder a sus chats desde una computadora sin instalar programas adicionales. Telegram Web permite usar la plataforma directamente desde el navegador, manteniendo sincronizados mensajes, grupos y canales en tiempo real. La herramienta funciona tanto en PC como en tablets y ofrece una experiencia muy similar a la app móvil.

Para utilizar Telegram Web es obligatorio contar con una cuenta creada previamente desde Android o iPhone. No se puede registrar un usuario nuevo desde el navegador. El acceso más rápido se realiza mediante un código QR: al abrir la versión web, el sistema muestra un código que debe escanearse desde la app móvil entrando en Ajustes, luego Dispositivos y finalmente Vincular un dispositivo. Una vez hecho esto, la sesión se inicia automáticamente.

Otra opción disponible es iniciar sesión con número de teléfono. En ese caso, Telegram envía un código de verificación a otro dispositivo donde la cuenta ya esté activa. Si el usuario tiene habilitada la verificación en dos pasos, también deberá ingresar la contraseña adicional de seguridad.

Qué se puede hacer desde Telegram Web

La versión para navegador mantiene gran parte de las funciones de la aplicación principal. Entre las herramientas disponibles aparecen el envío y recepción de mensajes, creación de grupos y canales, edición de mensajes enviados, stickers, emojis y notificaciones desde el navegador. Además, Telegram Web permite realizar llamadas de voz directamente desde la computadora.

También incluye compatibilidad con modo oscuro y sincronización automática entre dispositivos, algo que la plataforma destaca como uno de sus principales diferenciales frente a otros servicios de mensajería.

Las limitaciones frente a la app móvil

A pesar de sus ventajas, Telegram Web todavía tiene algunas restricciones importantes. Por ejemplo, no permite crear chats secretos con cifrado de extremo a extremo ni realizar videollamadas desde el navegador. Tampoco ofrece el mismo nivel de configuración avanzada de privacidad disponible en celulares.

La versión para navegador mantiene gran parte de las funciones de la aplicación principal.

Actualmente existen dos variantes oficiales: Web K y Web Z. Ambas ofrecen funciones similares, aunque con pequeñas diferencias en diseño y rendimiento según el navegador utilizado. Telegram incluso permite cambiar entre versiones desde la configuración.

Para quienes trabajan desde una PC compartida o simplemente buscan responder mensajes más cómodamente desde el teclado, Telegram Web sigue siendo una de las opciones más completas dentro del segmento de mensajería online.