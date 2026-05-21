Pirelli frenó la producción y se agrava la crisis en el sector de los neumáticos

Pirelli frenó su producción y encendió las alarmas.

La industria del neumático padece la crisis económica que produjo Javier Milei y su gobierno y una de las fábricas más importantes del país frenó su producción llevando preocupación a sus trabajadores. Pirelli suspendió parte de su producción en la planta de Merlo en el contexto de caída del consumo y avance de las importaciones que afectan al sector automotriz.

La actividad estará frenada durante el fin de semana largo, lo cual encendió las alarmas ya que la planta tiene trabajo de lunes a lunes. Cerrará la fábrica el domingo y se retomará las tareas el martes.

Qué pasará con los trabajadores de Pirelli tras el parate

La paralización de los tres puntos significa que esto afecta a los 650 trabajadores de la planta. Pese a esto, desde la firma aseguraron que se les abonarán los salarios del mes de manera normal, sin descuentos por esta medida.

De todas maneras, crece la preocupación en el sector donde señalan que la problemática excede este parate y que se trata de una cuestión mayor por el deterioro que sufre la industria por la caída del consumo que atraviesa el país y la apertura de importaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei.

La decisión se tomó tras un acuerdo con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) y uno de los principales motivos fue por el recorte de la producción en la terminal de Stellantis, en El Palomar, en lo que queda de mayo y junio, por la caída de las ventas internas de autos 0 kilómetro y las exportaciones a Brasil.

Cabe señalar que abril cerró con una contracción de 14 por ciento en los patentamientos y de 37,1 por ciento en la venta de vehículos al mercado brasileño. Además, la planta de Stellantis, donde se fabrican los modelos Peugeot 208 y 2008, pasará de dos turnos a uno y abrirá una lista de retiros voluntarios para parte de sus 2.300 operarios.

Esto sucede después del cierre de Fate, otra de las grandes fábricas de neumáticos del país, lo que dejó a más de 900 trabajadores en la calle, por los mismos motivos que hoy frena Pirelli. En la actualidad en la planta de Merlo fabrica, en promedio, entre 3.500 y 4.000 unidades por día, cuando en 2013 hacía 18.000 y en pandemia cerca de 9.000. Además, un dato alarmante para la industria es que el 75 por ciento de los neumáticos que se venden en el país vienen del exterior.