Karina acusó a Bullrich de filtraciones y se suspendieron reuniones por el escándalo Caputo-Menem

Karina Milei lleva algunos días de ausencia de la Casa Rosada y de la vida pública porque se encuentra en medio de un estado gripal, según revelaron fuentes de la Casa Rosada. Pero desde su reposo dio una orden clara: Patricia Bullrich no participará más de las reuniones de Gabinete ampliado cuando esté presente Javier Milei.

A Bullrich la acusan en un sector del Gobierno de haber filtrado información privada de la reunión del viernes 8 de mayo. Ese día fue particular porque "Pato" se volvía a ver las caras con Milei y Karina tras haber presionado públicamente a Manuel Adorni para que presente su declaración jurada.

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"Salió de ahí y filtró todo al periodismo. Que no venga más. A las reuniones de Gabinete no la vamos a invitar más. Vendrán solo los ministros", reveló una fuente del Gobierno a El Destape.

En aquella reunión de Gabinete ampliado del 8 se filtró que Milei terminó a los gritos su exposición y con interrupciones de mala manera a integrantes de su equipo. Se lo vio sacado ese día donde disertó durante media hora ante todos sus ministros a dirigentes de La Libertad Avanza, como Bullrich, Martín Menem y Santiago Caputo.

Este lunes se pone en vigencia la "Ley Pato No Entra". Será el 25 de mayo tras el Tedeum en la Catedral. Habrá reunión de Gabinete en la Casa Rosada con Milei. Bullrich no estará presente de ese encuentro tras el acto en la iglesia metropolitana.

Donde sí la habilitan a ser parte a la ex ministra de Seguridad es a estar en las reuniones de mesa política. Allí no está el presidente Milei. Es mesa chica y se conversa sobre todo de rosca parlamentaria. Nadie en la Rosada puede prescindir de Bullrich, ya que es la titular del bloque de LLA en el Senado. Se llevará a cabo este martes de las 11 de la mañana. Karina Milei, obviamente, estará también presente.

Estos encuentros estaban pautados para esta semana pero debieron suspenderse debido al encontronazo entre Santiago Caputo y Martín Menem en las redes sociales. Ambos volverán a verse las caras también este martes en la reunión de mesa política. En la última no estuvo el asesor de Milei porque se encontraba en Estados Unidos. "Tuvimos que suspender esta semana porque se iban a matar", dijo una fuente a este portal.

Quien celebra estas internas es Adorni. "Y, la verdad que nos viene bien todo esto, no se habla de Manuel por varias horas", suspiró un karinista ante El Destape. "Que se sigan matando, ja ja", se río.

En el Gobierno adelantan que la declaración jurada de Adorni estará días antes del Mundial, a comienzos de junio. Siguen los rumores de que podría dimitir el jefe de Gabinete durante el evento deportivo. Aún sin certezas. La que vio un hueco para meter un gol ahí fue Bullrich, que presentó este miércoles su DDJJ y la difundió en medios. Un mensaje completo para el jefe de ministros. Y también para Karina.