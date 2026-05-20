Video: el golazo de Emiliano Buendía para el 2 a 0 del Aston Villa en la final de la Europa League.

Emiliano Buendía anotó un golazo sobre el final del primer tiempo para el 2 a 0 del Aston Villa ante Friburgo por la final de la Europa League. El volante del conjunto inglés, que con su gran actuación en la noche de Estambul se ilusiona con ganarse un lugar en la Selección Argentina de cara al Mundial 2026, recibió una habilitación al borde del área en la última jugada de la primera mitad y soltó un zurdazo inatajable para desatar la locura de los hinchas presentes en el Vodafone Park.

El cuadro en el que también juega el arquero Emiliano 'Dibu' Martínez había abierto el marcador pocos minutos antes gracias a otro golazo del belga Youri Tielemans a la salida de un córner; el número 8 conectó un centro llovido con una volea infernal que también dejó sin respuesta a Noah Atubolu. Con este resultado, su equipo se consagra campeón de la cuarta copa internacional de su historia.

La historia de Buendía, la posible sorpresa de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Nacido en Mar del Plata (provincia de Buenos Aires) el 25 de diciembre de 1996, tiene 29 años y su infancia la pasó en el club Cadetes de San Martín de la ciudad balnearia aunque, más tarde, el destino lo llevó por otros rumbos. El actual jugador de Norwich cuenta con un punto fundamental a su favor: es polifuncional. Puede ser tanto lateral como mediocampista de creación y hasta extremo por la banda derecha, la que mejor le sienta dentro de los habituales esquemas.

Ahora, gracias a sus actuaciones positivas, Scaloni se convenció de tenerlo como un posible lateral derecho suplente de Gonzalo Montiel, puesto en el que luchará hasta la última instancia con Nahuel Molina Lucero, de Udinese, y con Juan Foyth, de Villarreal. Más allá de su aparición en la lista para la Copa América, hubo un paso previo que también lo depositó en la Selección.

La prelista de 55 futbolistas de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano Martínez - Aston Villa.

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella.

Juan Musso - Atlético de Madrid.

Walter Benítez - Crystal Palace.

Facundo Cambeses - Racing.

Santiago Beltrán - River.

Defensores

Agustín Giay - Palmeiras.

Gonzalo Montiel - River.

Nahuel Molina - Atlético de Madrid.

Nicolás Capaldo - Hamburgo.

Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise.

Lucas Martinez Quarta - River.

Marcos Senesi - Bournemounth.

Lisandro Martínez - Manchester United.

Nicolás Otamendi - Benfica.

Germán Pezzella - River.

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella.

Cristian Romero - Tottenham.

Lautaro Di Lollo - Boca.

Zaid Romero - Getafe.

Facundo Medina - Olympique de Marsella.

Marcos Acuña - River.

Nicolás Tagliafico - Lyon.

Gabriel Rojas - Racing.

Mediocampistas

Máximo Perrone - Como.

Leandro Paredes - Boca.

Guido Rodríguez - Valencia.

Aníbal Moreno - River.

Milton Delgado - Boca.

Alan Varela - Porto.

Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen.

Rodrigo De Paul - Inter de Miami.

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen.

Enzo Fernández - Chelsea.

Alexis Mac Allister - Liverpool.

Giovani Lo Celso - Betis.

Nicolás Domínguez - Nottingham Forest.

Emiliano Buendia - Aston Villa.

Valentín Barco - Racing de Estrasburgo.

Delanteros