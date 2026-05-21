Dos reconocidas figuras de la televisión argentina protagonizaron un momento incómodo.

La panelista Vicky Xipolitakis recibió varias críticas, entre ellas la de Verónica Lozano, luego de subirse al escenario junto al equipo de "Ariel en su Salsa" en los Martín Fierro 2026. Ahora, la actriz rompió el silencio y habló sobre los acontecimientos durante el evento de premiación.

Durante un diálogo con Intrusos, Vicky comentó: “Qué bueno que vinieron, fue la primera vez que un poco me afectó lo que pasó. Hoy me sentí triste, ¿pero por qué tengo que tener esa sensación?”. Asimismo agregó: “Cada uno puede decir lo que quiere y lo que piensa, está buena la nota de color y lo que deja el Martín Fierro. Vamos todos a lucirnos y a ser parte”.

Además sumó: “Lo que dijeron no fue cierto, yo estuve en la mesa de Vero. El programa estaba nominado, ganamos, celebramos. Yo soy feliz de ponerme la camiseta de todos los proyectos que haga”. Igualmente continuó: “Cuando Ariel en su Salsa ganó, me vino a buscar la producción. Decirles que no hubiese sido muy descortés. Yo me pongo en el lugar que me dice la producción”.

Finalmente la panelista confesó que podría haber subido una vez más al escenario pero que decidió no hacerlo: “También estuvo nominado Por el Mundo y aunque me dijeron que suba, no subí”, y cerró sobre Vero Lozano: “Vero también dijo que no le parecía que me suba con el programa de Ariel. La adoro, me dolió lo que dijo, pero la quiero mucho y le estoy agradecida porque me dio la oportunidad de crecer”.

Las críticas de Vero Lozano contra Vicky Xipolitakis

Durante un diálogo con un notero de Sálvese quien pueda, surgió la pregunta acerca del vídeo donde mueve a un productor en frente de la panelista, la conductora aclaró: "Vicky es lo más, la amo igual. Es Pablito Graziano, lo pondría delante de cualquiera, porque laburan todo el tiempo y son la cara de Kuarzo. Merecen recibir premios y decir algo".

Luego expresó: “Vicky es como una nena en un cumpleaños, y su cuerpo está preparado para esto. Le sale orgánico. Ella estuvo en nuestro programa el año pasado, a lo mejor con Ariel no debería haber subido al escenario porque era el staff del año pasado. Pero no lo hace de mala".

