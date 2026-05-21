Una figura sacudió a Inglaterra al revelar que no jugará el Mundial 2026 antes de que Thomas Tuchel anuncie la lista oficial.

La previa del Mundial 2026 sumó un escándalo inesperado en Inglaterra. Harry Maguire, uno de los referentes históricos de los Three Lions, confirmó en redes sociales que no fue convocado por Thomas Tuchel pese a que el entrenador todavía no anunció oficialmente la lista definitiva. El defensor del Manchester United expresó toda su bronca y dejó al descubierto una situación que generó polémica en el fútbol inglés.

La situación llamó especialmente la atención porque Tuchel aún no presentó oficialmente la lista final de 26 futbolistas. Aun así, el defensor del Manchester United decidió expresarse en sus redes sociales con un mensaje cargado de decepción. “Creía sinceramente que podía tener un papel importante este verano con mi selección por la temporada que hice. La decisión me dejó sorprendido y devastado”, escribió Maguire en Instagram.

La publicación rápidamente explotó en redes y abrió un debate enorme entre periodistas, hinchas y ex futbolistas ingleses. Incluso David De Gea, ex compañero suyo en el Manchester United, reaccionó con incredulidad y comentó simplemente: “¿Qué?”.

La ausencia de Maguire y otras figuras que se quedarían sin Mundial 2026

La confesión de Maguire tuvo todavía más impacto porque se trata de uno de los jugadores con mayor experiencia dentro de Inglaterra. El defensor acumula 66 partidos internacionales, convirtió siete goles y disputó dos Copas del Mundo: Rusia 2018 y Qatar 2022.

A sus 33 años, el central venía recuperando protagonismo en el Manchester United tras varias temporadas marcadas por críticas y lesiones. Durante la campaña 2025/26 logró continuidad y fue titular en 20 de los 24 encuentros que disputó con el conjunto inglés.

Por eso, la decisión de Tuchel sorprendió incluso dentro del ambiente futbolístico británico. Según medios como BBC y The Sun, el DT alemán planea una profunda renovación para el Mundial 2026 y habría dejado afuera a varias figuras importantes. Entre los nombres que podrían perderse la Copa del Mundo aparecen Phil Foden, Luke Shaw, Fikayo Tomori e incluso Cole Palmer. En contrapartida, jóvenes como Noni Madueke ganarían terreno en la consideración del entrenador.

Thomas Tuchel apuesta a una renovación total

Desde su llegada a Inglaterra, Thomas Tuchel dejó claro que pretendía construir una selección más dinámica, física y agresiva. El técnico alemán asumió después de la Eurocopa y rápidamente comenzó a tomar decisiones fuertes.

La posible exclusión de Harry Maguire parece formar parte de ese cambio de ciclo. Aunque el defensor fue titular en los últimos amistosos previos al Mundial, el cuerpo técnico habría evaluado que otros perfiles encajan mejor en el nuevo esquema táctico.

Maguire disputó los 90 minutos en el empate ante Uruguay y también sumó minutos frente a Japón en Wembley. Sin embargo, eso no alcanzó para convencer definitivamente al entrenador. La noticia generó fuertes repercusiones en Inglaterra, donde muchos cuestionan que un jugador con tanta experiencia quede afuera en la antesala de una Copa del Mundo.

La reacción de la familia de Maguire y el apoyo de los hinchas

La bronca no quedó únicamente en Harry Maguire. Su madre, Zoe Maguire, utilizó sus redes sociales para expresar toda su indignación por la situación. “Estoy completamente indignada”, escribió en X, acompañando además publicaciones que defendían el rendimiento reciente del defensor.

Uno de los mensajes más compartidos fue el del analista Statman Dave, de Sky Sports, quien destacó la actuación del central frente al Arsenal: “Harry Maguire no perdió ni un duelo aéreo ni terrestre en 97 minutos. Fue el mejor defensor central del partido”. Las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes de apoyo hacia el jugador, aunque también aparecieron críticas de quienes consideran que Inglaterra necesita una renovación profunda de cara al Mundial 2026.