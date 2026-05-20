Cien años de soledad: Netflix reveló cuándo se estrenan los capítulos finales de la serie.

Netflix presentó el nuevo tráiler de la segunda parte de Cien años de soledad y confirmó que los episodios finales de la serie basada en la obra de Gabriel García Márquez se estrenarán a partir del próximo 5 de agosto.

La plataforma informó que esta nueva entrega profundizará en las generaciones posteriores de la familia Buendía y en la transformación de Macondo, mientras el pueblo avanza hacia su decadencia definitiva. La segunda parte estará compuesta por siete episodios dirigidos por Laura Mora y Carlos Moreno.

El desenlace llegará el 26 de agosto con un “Gran Final” concebido como un episodio especial de carácter cinematográfico. Según explicó Francisco Ramos, vicepresidente de contenidos de Netflix para Latinoamérica, el cierre fue pensado “prácticamente como un largometraje”.

Laura Mora señaló que el equipo buscó elevar la apuesta visual y narrativa de la producción para darle al final una dimensión épica. “Llevamos la serie a otro nivel desde lo estético, lo narrativo, el sonido y la música para construir un final mucho más cinematográfico y emocional”, afirmó la realizadora. La serie, filmada íntegramente en español en distintas regiones de Colombia, cuenta con el respaldo de la familia García Márquez y representa una de las producciones audiovisuales más ambiciosas realizadas en América Latina.

"Al casarse en contra de la voluntad de sus padres, los primos José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán dejan atrás su pueblo y emprenden un largo viaje en busca de un nuevo hogar. Acompañados por amigos y aventureros, su periplo culmina con la fundación de un utópico pueblo a las orillas de un río de piedras prehistóricas que bautizan Macondo. Varias generaciones de la estirpe de los Buendía marcarán el devenir de este pueblo mítico, atormentadas por la locura, los amores imposibles, una guerra sangrienta y absurda, y el miedo a una terrible maldición que las condena, sin esperanza alguna, a cien años de soledad", indica la sinopsis oficial de la serie.

El impacto de Cien años de soledad en la cultura popular

Publicada en 1967, Cien años de soledad es una de las obras emblemáticas de Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982. Considerada una obra maestra de la literatura hispanoamericana y universal y de enorme repercusión popular, cuenta con más de 50 millones de ejemplares vendidos y traducciones a más de 40 idiomas.