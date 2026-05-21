Groenlandeses se manifiestan contra Trump mientras diplomáticos de EEUU inauguran nuevo consulado

FOTO ARCHIVO: Manifestantes se concentran en Groenlandia contra la amenaza de anexión de Trump

La inauguración de Estados Unidos de una sede diplomática más amplia en Groenlandia el jueves ‌se topó con la ‌oposición de manifestantes contrarios a la ambición de Donald Trump de ejercer una mayor influencia en la isla ártica, mientras que los ministros del Gobierno local evitaron asistir al acto.

Tras trasladarse de una cabaña de madera a las afueras de Nuuk a una oficina mucho más grande ​en el centro ⁠de la ciudad, el nuevo consulado de Estados Unidos ‌se ha convertido en un punto de ⁠referencia para los groenlandeses descontentos ⁠con el deseo manifestado por Trump de controlar la isla, una región semiautónoma de Dinamarca.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik ⁠Nielsen, y otros políticos afirmaron que habían rechazado ​las invitaciones para asistir a la inauguración ‌de la nueva misión diplomática.

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Varios ‌cientos de personas se manifestaron frente al consulado, portando ⁠la bandera roja y blanca de la isla y pancartas en las que se leía "EEUU, basta ya", mientras coreaban "No significa no" y "Groenlandia pertenece a los groenlandeses".

La Casa ​Blanca afirmó ‌en enero que Trump estaba barajando cómo tomar el control de Groenlandia, incluyendo un posible uso del ejército, lo que hizo saltar las alarmas entre los aliados de la OTAN en Europa, ⁠aunque desde entonces las conversaciones se han trasladado a la vía diplomática.

El Gobierno de Groenlandia declaró el lunes que se habían logrado avances en las conversaciones sobre el futuro del territorio, en medio de las amenazas de anexión por parte de Washington, y añadió que la isla pertenece a su ‌pueblo y nunca estará en venta.

"Siempre seremos vecinos y estaremos a su lado, sea cual sea el futuro que decidan para ustedes, como aliados y socios", declaró el embajador de Estados Unidos en Dinamarca, Kenneth Howery, en un discurso durante ‌la inauguración, según la cadena pública groenlandesa KNR.

Trump ha descrito Groenlandia, una isla de 57.000 habitantes, como estratégicamente vital para contrarrestar ‌a Rusia y ⁠China en el Ártico. Estados Unidos cuenta actualmente con una base militar activa allí, frente ​a las aproximadamente 17 instalaciones que tenía en 1945.

Con información de Reuters