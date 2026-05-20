Aumenta la tensión entre dos figuras de Telefe y el conflicto parece no tener fin.

Lejos de ponerle un final al tenso cruce entre Diego Brancatelli y Eliana Guercio, aumentan los momentos incómodos en el programa A la Barbarossa (Telefe). En el último episodio al aire, cuando ella dijo que a Yipio le dejaban pasar más cosas en Gran Hermano porque era gordita y Diego la paró, quedó expuesto que la relación entre ellos está en un pésimo momento.

Asimismo, en Desayuno Americano hablaron con el periodista luego de que su compañera estuviera ausente durante una emisión en la que él fue panelista y aseguró: “Entiendo que no estuvo porque tenía que grabar algo y se pidió el día y no vino. Me parece normal. Lo que pasó fue una discusión más, de las cientos que tenemos, y quizás ella se lo tomó mal e hizo esas declaraciones diciendo que soy mal compañero, pero yo sé que no es así. Me tiene sin cuidado, a mí me importa la opinión de la gente que quiero”

Además agregó: “Ella como compañera no me va ni me viene, no me parece ni buena ni mala, no me parece nada, que haga lo suyo. Cuando ella diga algo que a mi me parezca que es para un contrapunto, le guste o no le guste yo lo voy a seguir haciendo. No tengo enemistad con ella, con lo de Yipio dijo que a las gordas se le perdonaba todo, me parece que no es un comentario que se deba hacer, son cosas que se debaten. En todo caso vayan a hacerle una nota a Eliana y que siga hablando mal de mí, es un problema que tiene ella conmigo, si no le gusta como soy como compañero es problema de ella”.

El interminable cruce entre Diego Brancatelli y Eliana Guercio

El enfrentamiento entre Eliana Guercio y Diego Brancatelli en el programa A la Barbarossa estalló en vivo cuando debatieron sobre la casa de Gran Hermano. Guercio comparó a dos participantes y comentó: "Si Carmiña pesara lo que pesa Yipio, no pasaba nada". A partir de ahí, surgieron enfrentamientos entre ambos sobre los insultos hacía las personas con sobrepeso.

