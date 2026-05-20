Ricardo Quintela participó del Congreso Nacional del PJ y llamó a "actuar con madurez política"

Con la conducción del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, se llevó a cabo el Congreso Nacional del Partido Justicialista, desarrollado bajo una modalidad mixta (presencial y virtual) con participación de dirigentes y congresales de distintos puntos del país. En este contexto, el gobernador Ricardo Quintela destacó la importancia de estos espacios para la conformación de una mirada federal para el peronismo.

A través de sus redes sociales, el primer mandatario expresó: "En el Congreso Nacional del PJ abordamos de manera virtual distintos temas. Expresé, en nombre de mis compañeros y compañeras de La Rioja, la necesidad de sostener una mirada verdaderamente federal en cada una de las decisiones que se tomen, especialmente en lo referido a la intervención del partido en las provincias de Salta, Jujuy y Misiones".

Del mismo modo, el gobernador subrayó que "son tiempos complejos", lo que obliga al escenario político a "actuar con responsabilidad, madurez política y vocación de diálogo". "La unidad no se impone, sino se construye escuchando, respetando las distintas realidades de cada provincia y alcanzando consensos que fortalezcan a nuestro movimiento. Hoy más que nunca, el peronismo necesita cohesión, conducción y una profunda sensibilidad para contener a todos los compañeros y compañeras, siempre poniendo por delante el bienestar de nuestro pueblo y el futuro de la Argentina", concluyó.

Los detalles del Congreso

El Congreso Nacional del Partido Justicialista se reunió este martes en la sede partidaria del barrio porteño de Balvanera para avanzar en la reorganización interna del peronismo y comenzar a delinear la estrategia política de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Sin embargo, más allá de los debates partidarios y electorales, gran parte de las intervenciones estuvieron atravesadas por la preocupación por la crisis económica y social que, según expresaron dirigentes de distintas provincias, generan las políticas del gobierno de Javier Milei en todo el país.

El encuentro fue encabezado por el presidente del Congreso partidario y gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, junto a dirigentes nacionales y representantes territoriales del PJ. También participaron los senadores José Mayans y Lucía Corpacci; los intendentes bonaerenses Mariel Fernández y Gustavo Menéndez; además del secretario general del sindicato SMATA, Ricardo Pignanelli, entre otros dirigentes.

Aunque uno de los ejes centrales estuvo vinculado a la organización y normalización partidaria en distintos distritos, especialmente en Salta y Jujuy, gran parte del encuentro derivó en un diagnóstico común sobre el impacto económico del ajuste nacional en las provincias. Según trascendió, representantes de distintos territorios describieron un escenario marcado por caída de la actividad económica, deterioro social, pérdida de empleo y dificultades crecientes para sostener servicios y políticas públicas locales frente al recorte de recursos nacionales.

En paralelo, el Congreso aprobó la memoria y balance partidario y repasó el trabajo de las distintas comisiones técnicas encargadas de elaborar propuestas alternativas frente a proyectos impulsados por el oficialismo nacional, entre ellos la reforma electoral, la eliminación de las PASO, modificaciones en el financiamiento de partidos políticos y la denominada ficha limpia.

Dentro del PJ existe preocupación por el impacto que podría tener la eliminación de las primarias obligatorias sobre la definición de futuras candidaturas presidenciales, ya que distintos sectores consideran que limitaría la posibilidad de resolver internas partidarias mediante el voto.

Otro de los temas que concentró atención fue la situación institucional del PJ en Salta, luego de que la jueza federal con competencia electoral María Servini dispusiera la intervención judicial del partido y desplazara a los interventores designados por la conducción nacional, Pablo Kosiner y Nora Cannuni.

La decisión judicial fue interpretada dentro del partido como parte de la disputa política que mantiene el gobernador salteño Gustavo Sáenz con la conducción nacional del PJ. Desde distintos sectores partidarios señalaron además el alineamiento del mandatario provincial con varias de las políticas impulsadas por Milei.