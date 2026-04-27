“Las nuevas caras del peronismo”: Ricardo Quintela señaló a los gobernadores como alternativa política a Milei

De cara a las elecciones presidenciales de 2027, el gobernador Ricardo Quintela brindó definiciones sobre el escenario político actual, destacó la importancia del diálogo entre gobernadores y defendió las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) frente a la reforma electoral que impulsa el presidente Javier Milei.

En diálogo con el Diario La Nación, el mandatario se refirió a la alternativa política que plantea el peronismo: "Se está trabajando en un proyecto de país, en un programa de gobierno que empatice con la sociedad, que la comprenda y la entienda en los distintos problemas”. "Las nuevas caras del peronismo pueden venir por parte de los gobernadores", detalló respecto al diálogo que hay entre mandatarios provinciales del peronismo.

En este sentido, consideró que el espacio se encuentra “en un debate interno”, además de señalar que se deben hacer “todos los esfuerzos para recuperar el poder para ponerlo al servicio de la gente”, y destacó especialmente la figura del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

“Con Kicillof tenemos una muy buena relación, por lo tanto no voy a ser objetivo. Es el gobernador de la provincia más importante, que se pudo desenvolver de la mejor manera posible en una crisis que lo afecta en mayor medida que al resto de las provincias porque nos quitaron parte de lo que nos corresponde por coparticipación”, exclamó Quintela.

Respecto a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Quintela especificó que “está injustamente detenida porque no se puede condenar a una persona sin pruebas”.

Gebel en los medios

Tras la irrupción en los medios nacionales del religioso argentino Dante Gebel, reconocido a nivel mundial y con una amplia audiencia —cuenta con 2,3 millones de seguidores en Instagram—, Quintela fue consultado por los “outsiders”, y agregó: “Veo una persona como Dante Gebel que dice: ‘Bueno, quiero ser presidente’, pero ¿qué antecedentes tiene?”, cuestionó y remarcó: "Hay gente que quiere hacer una suerte de aventura. No hay nada serio detrás de esa gente”.

En esta misma sintonía, el gobernador riojano analizó la victoria del resultado de las elecciones presidenciales de 2023 y concluyó que no fue un rechazo al kirchnerismo dentro del peronismo, sino un voto de repudio “a toda la clase política”, que derivó en el triunfo de Milei. En la misma línea, atribuyó nuevamente la derrota en las legislativas del año pasado a un “despertar del antiperonismo”.

Respecto al resultado electoral de 2023, Quintela compartió su reflexión: “La gente buscó algo distinto, un hombre que planteó una conducta irracional, impropia de un candidato a presidente y mucho más impropia de un presidente. El comportamiento que tiene me genera vergüenza. La forma de dirigirse a la sociedad y a la oposición me parece una falta de respeto pocas veces vista”.

"Milei no solo no corrigió los errores de los gobiernos anteriores, sino que los empeoró y la calidad de vida se deterioró en todos los sectores de la sociedad", expresó Quintela y remarcó: “Hoy por hoy, el peronismo es el único movimiento que se está organizando y que puede ser alternativa para Milei porque el resto de los partidos están totalmente desmembrados”.