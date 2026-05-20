Gildo Insfrán encabezó el Congreso Nacional del PJ y el peronismo mostró unidad frente al ajuste de Javier Milei

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, presidió este martes el Congreso Nacional del Partido Justicialista, desarrollado bajo una modalidad mixta (presencial y virtual) con participación de dirigentes y congresales de distintos puntos del país. El encuentro se realizó en continuidad con las discusiones previas impulsadas por el Consejo Nacional del PJ, donde se había analizado la situación política, económica y social de la Argentina.

La transmisión central y la Mesa Ejecutiva Nacional se coordinaron desde la histórica sede partidaria de la calle Matheu, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según expresaron dirigentes del espacio, la reunión se realizó por el impacto de las políticas económicas implementadas por el presidente Javier Milei, además de cuestionamientos vinculados a la política exterior y la reforma electoral promovida desde el Ejecutivo nacional.

Durante el desarrollo del Congreso, los congresales avanzaron en los distintos puntos incluidos en el orden del día, entre ellos la conformación de la Comisión de Poderes, la aprobación de los estados contables correspondientes al ejercicio 2025, el análisis de las intervenciones partidarias en los distritos de Jujuy y Salta y el informe sobre el proceso de normalización partidaria en Misiones.

Debate interno y situación partidaria

Desde el justicialismo remarcaron la necesidad de consolidar la unidad interna y fortalecer el rol del PJ como principal espacio opositor frente al actual escenario político nacional. Uno de los participantes fue el intendente de El Colorado, Mario Brígnole, quien participó de manera virtual desde la sede partidaria del PJ Formosa.

“Tengo el honor de ser congresal nacional del Partido Justicialista y para mí es un tremendo orgullo ver a Gildo Insfrán presidiendo el Congreso”, expresó el jefe comunal y sostuvo además que durante el encuentro representantes de distintas provincias expusieron sobre la realidad económica y social que atraviesa el país y cuestionó las políticas impulsadas desde el Gobierno nacional.

“Nos hablan de que la macroeconomía está bien, pero eso es totalmente falaz; solamente está funcionando el sistema financiero”, afirmó. Al referirse al escenario electoral y al posicionamiento del peronismo, el dirigente aseguró que el Partido Justicialista “siempre es alternativa”, especialmente en el actual contexto económico y social.

Asimismo, destacó el llamado permanente de Insfrán a fortalecer la unidad del justicialismo y a construir consensos con otros espacios políticos que compartan una mirada nacional y popular. "Vamos a trabajar firmemente para recuperar el Gobierno nacional en el 2027", señaló Brígnole.

Por otra parte, el intendente rechazó las iniciativas de intervención federal a la provincia de Formosa impulsadas por el senador de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, cuestionamientos que también fueron repudiados por distintos sectores del peronismo durante las últimas semanas. Cabe recordar, que el proyecto de Paoltroni solicita de manera explícita la intervención federal de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Formosa.

Además del PJ, la propuesta generó un inmediato y unánime rechazo por parte de sectores políticos, sindicales, judiciales, empresariales, sociales y representantes de pueblos originarios de la provincia, quienes cuestionaron con dureza la medida y coincidieron en que carece de todo fundamento constitucional, considerándola un avance directo contra la autonomía institucional del territorio formoseño.