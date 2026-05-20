Cómo está la salud de Chiche Gelblung: qué le pasó al periodista

Chiche Gelblung permanece internado en terapia intensiva bajo observación médica tras sufrir una descompensación

La salud de Chiche Gelblung generó preocupación en las últimas horas luego de que trascendiera su internación en la Clínica Mater Dei. El periodista y conductor, de 82 años de edad, permanece en terapia intensiva bajo observación médica tras sufrir una descompensación que obligó a una rápida intervención y a una serie de estudios cardiovasculares.

La internación de Chiche Gelblung y la preocupación por su estado de salud

Las primeras informaciones sobre el cuadro de Chiche Gelblung encendieron la alarma entre colegas, familiares y seguidores del histórico conductor. Según se conoció, el periodista fue trasladado de urgencia a la Clínica Mater Dei después de presentar una descompensación vinculada a un problema circulatorio que derivó en complicaciones cardíacas.

Desde el entorno del conductor llevaron tranquilidad al señalar que pasó la noche estable, aunque con dolores, y que permanece despierto y comunicado. Además, continúa internado en terapia intensiva mientras los médicos monitorean de cerca su evolución y analizan cómo continuará el tratamiento durante los próximos días.

De acuerdo al periodista Pablo Montagna, "ante la ausencia de su médico de cabecera en el país, habrá una junta médica clave para definir los pasos a seguir” y así definir la situación de Gelblung.

En tanto, según fuentes citadas por la Agencia Noticias Argentinas, Chiche Gelblung pasó la noche del lunes 18 al martes 19 de mayo "con dolores, pero se encuentra estable, despierto y se comunica". Anteriormente a este episodio, el comunicador había sufrido un accidente doméstico que le provocó una cicatriz cerca del ojo izquierdo y lo pasó por alto.

Qué le pasó a Chiche Gelblung

Con el correr de las horas se conocieron más detalles sobre el problema de salud que afectó a Chiche Gelblung. De acuerdo con la información difundida, el periodista sufrió una trombosis en uno de sus tobillos, situación que derivó en complicaciones cardíacas y motivó su inmediata internación.

A raíz de ese cuadro, los profesionales decidieron mantenerlo en observación permanente dentro de terapia intensiva. Allí se le realizaron distintos controles y estudios para determinar el alcance de las complicaciones cardiovasculares.

En medio de la evaluación médica, los especialistas también resolvieron colocarle un stent luego de detectar dificultades relacionadas con el sistema cardiovascular. Desde entonces, el conductor permanece bajo seguimiento constante mientras se analiza la respuesta de su organismo al tratamiento.

El antecedente de la caída y accidente doméstico que había sufrido el periodista

Antes de esta internación, Chiche Gelblung ya había llamado la atención en algunas de sus últimas apariciones públicas. Días atrás, el periodista había sufrido una caída en su domicilio que le dejó marcas visibles en el rostro, especialmente en la zona cercana a uno de sus ojos.

Los médicos decidieron colocarle un stent luego de detectar complicaciones cardiovasculares durante los estudios realizados

Ese accidente doméstico había generado comentarios y preocupación entre quienes siguen su carrera, aunque en ese momento no trascendieron mayores complicaciones. Sin embargo, tras la reciente internación, ese episodio volvió a tomar relevancia en medio de las versiones sobre su estado de salud.

Cómo evoluciona la salud de Chiche Gelblung

Pese a la preocupación inicial, las últimas novedades indican que el estado de salud de Chiche Gelblung presenta cierta estabilidad. El periodista permanece consciente, despierto y comunicándose con las personas de su entorno mientras continúa bajo cuidados intensivos.

Los médicos siguen atentos a su evolución clínica y aguardan los resultados de distintos estudios para definir cómo continuará el tratamiento. Mientras tanto, familiares, colegas y seguidores continúan pendientes de cualquier novedad sobre la recuperación del histórico conductor argentino.