Juanse reveló su reciente charla con Pity Álvarez y volvió a sacudir al rock argentino.

En una entrevista íntima con Julio Leiva para el ciclo de entrevistas de HISPA, Juanse volvió a hablar de su vínculo con Pity Álvarez y reveló detalles de las conversaciones que mantiene con el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados, una de las figuras más enigmáticas y queridas del rock argentino.

Durante la charla, el líder de Ratones Paranoicos recordó distintos momentos compartidos con Pity y habló sobre el costado más humano del músico, alejado de la imagen caótica que durante años rodeó su figura pública.

Juanse y Pity Álvarez mantienen una relación de amistad desde hace varios años.

Juanse explicó que, más allá de todos los episodios públicos y judiciales que atravesó el cantante, él sigue viendo en Pity a una persona extremadamente talentosa, afectuosa y vulnerable. No es la primera vez que el músico sale públicamente a respaldarlo. En distintas entrevistas a lo largo de los años aseguró que siempre sintió una conexión muy fuerte con él y que detrás del personaje rockero había alguien “muy cariñoso y educado”.

"¿Retomaste contacto con Pity?", le consultó Julio Leiva en un momento de la charla, a lo que el rockero decidió mostrarle un audio de WhatsApp que su colega le había enviado días atrás. "¿Sabés lo que se me ocurrió? Que te iba a mandar ayer a la madrugada...Y digo, no bueno. Después lo hablo y le digo. Si vos conseguís a Charly para que haga de tipo salamanca, que esté en una esquina tocando una campanita...Es el padrino ¿no?. Él que es malvado, tocando el timbrecito... Nos vamos para Breaking Bad", decía el artista, al parecer, refiriéndose a un videoclip.

"Son las últimas informaciones que te puedo dar sobre él", concluyó Juanse entre risas. La relación entre ambos viene desde hace décadas y quedó incluso inmortalizada en la canción “Mismo Camino”, incluida en el disco Stéreoma de Juanse, donde Pity participó como invitado poco antes de quedar detenido.

Qué dijo Juanse sobre los excesos en el mundo del rock

En la entrevista con Leiva, Juanse también reflexionó sobre los excesos en el mundo del rock y sobre cómo muchas figuras quedan atrapadas por la presión de la fama, las adicciones y la exposición permanente. En más de una oportunidad, el cantante habló de su propio cambio de vida y de cómo la espiritualidad y la religión lo ayudaron a alejarse de hábitos autodestructivos.

Cada vez que aparece una referencia a Pity Álvarez, el interés del público vuelve a encenderse. El ex líder de Viejas Locas sigue siendo una figura de culto dentro del rock nacional, admirado por generaciones enteras por sus letras crudas, su sensibilidad callejera y canciones que marcaron a miles de personas desde fines de los 90. A pesar de sus largos años alejado de los escenarios, su nombre continúa generando repercusión y nostalgia entre fanáticos y músicos.