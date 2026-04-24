Impacto en el rock: Pity Álvarez reapareció con un tema nuevo antes de su show en Rosario.

Después de años de silencio, internaciones y un largo proceso judicial, Cristian “Pity” Álvarez vuelve a ocupar el centro de la escena. Tras su impactante regreso a los escenarios en diciembre de 2025, cuando reunió a más de 35 mil personas en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el ex líder de Intoxicados y Viejas Locas presenta Lejos de ser, su nuevo single acompañado por un videoclip de alto perfil.

El tema irrumpe con una frase que actualiza su histórico imaginario callejero, “Disculpe señor, ¿tiene cambio de 20.000?”, y se despliega como un rock crudo, directo, con ese riff pegadizo que siempre funcionó como marca registrada del músico. La canción fue grabada en La Base Estudio, con ingeniería de Esteban Kahayan, masterizada por Eduardo Bergallo y producida por el propio Álvarez, lo que refuerza su impronta autoral intacta a pesar del paso del tiempo.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip dirigido por Luis Ortega, que llevó diez meses de realización y suma actuaciones de Rodrigo de la Serna y Camila Peralta. “El humor, la creación y la amistad son la Santísima Trinidad”, expresó Ortega sobre el proyecto, que combina estética cinematográfica con la intensidad emocional que rodea al universo del Pity.

Cómo se encuentra la situación judicial de Pity Álvarez

La figura de Álvarez sigue atravesada por su situación judicial, que marcó un antes y un después en su vida pública. En 2018 fue detenido tras confesar el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, causa por la cual estuvo varios años internado en un hospital psiquiátrico bajo una medida de inimputabilidad provisoria. Con el paso del tiempo, la Justicia evaluó su estado de salud mental y, en 2023, obtuvo el beneficio de salidas transitorias bajo estrictas condiciones, en el marco de un tratamiento supervisado.

Desde entonces, su proceso avanzó hacia una mayor flexibilización, lo que permitió su retorno paulatino a la música en vivo. Su presentación en Córdoba no solo significó un reencuentro con su público, sino también una señal de estabilización en su vida personal, aunque su situación legal continúa bajo seguimiento judicial y médico.

Pity Álvarez presentó "Lejos de ser" con un videoclip dirigido por Luis Ortega.

En ese contexto, Lejos de ser funciona como algo más que un simple lanzamiento, es la evidencia de un artista que, pese a todo, nunca dejó de componer ni de representar una voz incómoda y auténtica dentro del rock argentino. Su lírica, siempre al borde entre lo visceral y lo poético, vuelve a resonar en una escena que lo reconoce como figura clave de los años 2000, cuando discos como Otro día en el planeta Tierra (2005) y El exilio de las especies (2008) marcaron una época.

El próximo 9 de mayo, el Pity volverá a subirse a un escenario en el Autódromo Municipal de Rosario, en lo que será su segunda presentación tras el regreso.