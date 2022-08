Grave denuncia de Juan di Natale contra el Pity: "Sacó un arma"

Entrevistado por Flor Peña, Juan di Natale habló de uno de los momentos de mayor tensión en su carrera como periodista.

Juan di Natale compartió el detrás de escena de uno de los momentos de mayor tensión en su carrera periodística, cuando entrevistó a el Pity Álvarez y el artista sacó un arma en medio de la conversación. "No sé si eso era una réplica", confesó el conductor de Sobredosis de TV (C5N).

Invitado a La Puta Ama (América TV), el programa de televisión que conduce Florencia Peña, el periodista habló de un extraño episodio que vivió junto a el Pity Álvarez durante una entrevista radial. "Viene Pity a una entrevista radial, allá por los '90 cuando él estaba en Viejas Locas, y hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Circulaba por esos tiempos la versión de que Pity iba a los lugares armados. De esto no se hablaba públicamente pero se decía", comentó a decir di Natale.

"Yo le hablo sobre las armas y le pregunto sobre este tema -porque él tiene una canción en contra de la utilización de armas- y mientras contesta saca un arma, me la muestra y la apoya sobre la mesa. Yo sigo con la conversación y en un momento me parece que esto tengo que sincerarlo públicamente. Dije 'Pity, acabas de sacar un arma' y él me explicó que era una réplica que utilizaba para la gilada, cuando se le acerca alguien que se le hace el malo en el barrio", agregó, ahondando en el agitado momento que le hizo vivir el cantante. Pese a la tensión inicial, el periodista llevó tranquilidad y expresó: "No sé si eso era una réplica o no. No sé distinguir una réplica de un arma real. Nunca me sentí en riesgo igual, nunca pensé que él iba a usar el arma. No me asusté".

Pity Álvarez: ordenan su arresto domiciliario y confirman fecha de juicio

Un tribunal ordenó el arresto domiciliario del músico Christian "Pity" Álvarez y fijó la fecha del inicio del juicio para el próximo 22 de febrero, cuyas audiencias se realizarán el 23 de febrero, 1°, 6, 8 y 13 de marzo .El cantante está acusado de matar a balazos a un vecino del barrio Samoré de Villa Lugano en julio de 2018.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) 29, conformado por los jueces Gustavo Goerner, Hugo Daniel Navarro y Juan María Ramos Padilla, dispuso que "Pity", quien hoy cumple 50 años, permanezca preso en un domicilio hasta el debate oral, que será realizado en seis audiencias entre el 22 de febrero y el 13 de marzo de 2023.

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados está detenido acusado de asesinar a Cristian Maximiliano Díaz, un vecino de 36 años del barrio Samoré de Villa Lugano. Ocurrió el 12 de julio de 2018 frente a la Torre 12 B del barrio Samoré, en Dellepiane Sur y avenida Escalada, de Villa Lugano.