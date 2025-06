Qué pasa con ANSES el viernes 27 de junio: hay o no atención tras el anuncio del Gobierno

El presidente Javier Milei eliminó la jornada no laborable correspondiente al Día del Empleado Público.

Luego del anuncio del vocero presidencial Manuel Adorni, el Gobierno confirmó que el viernes 27 de junio de 2025 habrá atención normal en las oficinas de Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) y en todos los organismos públicos nacionales. Es así porque el presidente Javier Milei eliminó la jornada no laborable correspondiente al Día del Empleado Público, que era celebrado en esa fecha.

“El Presidente eliminará la jornada no laborable correspondiente al Día del Empleado Público”, anticipó el vocero en su habitual conferencia de prensa. “El Estado no es un lugar en el que deba ser posible tomarse un día sabático ni gozar de cualquier otro privilegio que el trabajador del sector privado no tiene o carece, teniendo en cuenta por supuesto que ese día es pagado con el sueldo de cada uno de los contribuyentes de este país”, agregó.

¿Qué pasa con ANSES el viernes 27 de junio?

La decisión del Gobierno implica que la ANSES mantendrá su cronograma de pagos habitual, por lo que el viernes 27 de junio se atenderá al público de manera normal, tanto para trámites presenciales con turno previo como para el cobro de beneficios en bancos y cajeros automáticos.

Entre los beneficiarios que cobrarán ese día están los siguientes grupos:

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo , con DNI terminados en 6 y 7.

, con Prestación por Desempleo, también para DNI terminados en 6 y 7.

Además, continúa vigente el aumento del 2,78% para todas las asignaciones de junio, correspondiente a la actualización por inflación de abril.

Qué dijo el Gobierno sobre eliminar el Día del Empleado Público

El Día del Empleado Público ya no será feriado nacional ni jornada no laborable en los próximos años. En ese sentido, Adorni explicó: “Trabajar para el Estado es un servicio para atender al ciudadano que todos los días se esfuerza para llevar un plato de comida a su familia, y que, de manera directa o indirecta, es responsable del presente y del futuro del país. Esta medida va en consonancia con la concepción del Estado que tiene este gobierno”.

“Está para allanar el camino de libertad de los argentinos, no para entorpecerlo. La Argentina que rendía culto al estatismo y al sector público en detrimento del privado es cosa del pasado”, concluyó.

Cuándo cobro Anses: cómo consultar tu fecha exacta de cobro

Consultá tu fecha exacta ingresando a www.anses.gob.ar con tu CUIL o número de beneficio.

ingresando a www.anses.gob.ar con tu CUIL o número de beneficio. Llevá tu DNI y tarjeta de débito si vas al banco.

si vas al banco. No es necesario ir el primer día hábil : tenés varios días para cobrar.

: tenés varios días para cobrar. Usá cajeros automáticos en horarios no pico para evitar demoras.

para evitar demoras. Si tenés inconvenientes, podés comunicarte con ANSES o asistir con turno previo.

Si cobrás este viernes 27, no habrá interrupciones ni cierres en las oficinas. El feriado fue eliminado por lo que ANSES abrirá con normalidad.