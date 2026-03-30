Entradas para Pity Álvarez en Rosario 2026: precios y fecha de cuándo toca

Pity Álvarez vuelve a los escenarios.

Pity Álvarez anunció un nuevo show: el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados se presenta en el Autódromo Municipal de Rosario. Se trata del primer concierto que da en 2026 el artista, a tres meses de lo que fue su regreso a los escenarios en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde se presentó a dar un show el pasado 20 de diciembre ante un gran número de público, que fue a vibrar esa noche con sus grandes clásicos.

En aquella ocasión, el cantante dio un recital cargado de emociones por su largo período sin tocar, en medio de lo que fue su larga pausa por caer en prisión por el asesinato de un hombre en 2018 y su posterior tratamiento psiquiátrico para finalmente recuperar su libertad. Así fue que en aquella noche de diciembre tocó temas como “Mi inteligencia intrapersonal”, “Homero”, “Una vela”, “Reggae para los amigos”, “Está saliendo el sol”, “Fuego”, Nunca quise”, “Lo artesanal” y “Perra”, entre otros.

Cuándo toca Pity Álvarez en Rosario 2026

El artista se presenta el próximo sábado 9 de mayo en el Autódromo Municipal de Rosario. La entradas se pusieron a la venta por Enigma Tickets.

Precios de las entradas para Pity Álvarez en Rosario

Campo general: $100.000

Regreso de Pity Álvarez

Su anuncio de su próxima presentación en Rosario lo hizo a través de un video en su cuenta de Instagram, donde se mantiene comunicado con sus fanáticos. Al ritmo de "Perra", el músico se mostró sentado en un banco junto a su perra negra, y mientras fuma un cigarrillo señala la cámara para mostrar la fecha de lo que será su segunda ciudad después de volver a los shows.

Hasta el momento el artista no se refirió a una posible vuelta de ninguna de sus dos grandes bandas. En 1989 inició su camino en la música junto a Viejas Locas, banda con al que sacó los álbumes "Hermanos de sangre", "Contra la pared", "Especial" y el homónimo "Viejas Locas". Una agrupación con la que logró popularizarse por su rock and roll y sonido clásico que lo llevó al estrellato.

Pity en Viejas Locas.

Por su parte, con Intoxicados también logró trascender a lo grande y su pico de popularidad en los 2000, con un grupo que incursionó por distintos géneros como el reggae y hasta el hip hop/rap. Lo acompañaron los discos "Buen día", "No es sólo rock and roll", "Otro día en el planeta Tierra" y "El exilio de las especies", trabajo con el que cerró su etapa discográfica en esa banda.