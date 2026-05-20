Desesperada búsqueda de un joven desaparecido en Chaco: la familia denunció a dos policías de Fontana

La desaparición de Axel Alejandro González, un joven de 21 años oriundo de Puerto Tirol, originó un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad en la provincia de Chaco. "Rulo", como lo llaman sus amigos, fue visto por última vez durante la madrugada del domingo en una zona de monte y en las últimas horas se sumó un elemento sensible a la investigación: la denuncia de la familia contra dos efectivos policiales de la Comisaría Segunda de Fontana.

Según detalló Diario Norte, la denuncia presentada por la madre del joven ante la Dirección de Zona Metropolitana de la Policía del Chaco desencadenó la activación del Protocolo de Búsqueda de Personas y generó una movilización frente a la dependencia policial. El lunes por la tarde, la Policía del Chaco llevó adelante un operativo de búsqueda en Fontana y zonas cercanas, con el objetivo de avanzar en la localización del chico.

De acuerdo a la explicación del jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, los investigadores determinaron que un móvil policial intervino cerca de las 2 de la mañana cuando dos agentes intentaron identificar a jóvenes. “Uno de ellos fue identificado, su apellido es Lázaro y acompañaba a Axel que cuando vio al personal policial salió a correr, se dio a la fuga”, sostuvo el jefe policial al brindar declaraciones públicas sobre la investigación.

Ariel Esteban Lázaro, amigo de Axel y la última persona que estuvo con él antes de su desaparición, relató los tensos momentos que vivieron durante esa madrugada. Según su testimonio, la situación dio un giro inesperado mientras regresaban a pie: "La última vez que estuve con él íbamos para su casa caminando y nos empezó a perseguir un móvil de la Policía", explicó el joven en declaraciones a Alerta Urbana.

En ese instante, ambos se separaron y los efectivos iniciaron una persecución a pie. Ariel detalló que uno de los agentes corría con "una pistola en la mano", mientras que el otro volvió al patrullero para salir rápidamente hacia la misma dirección. Además, advirtió que él mismo había recibido amenazas previas de los agentes tras culparlo de un robo.

La Justicia investiga a los policías, la Comisaría 2.ª fue intervenida y se realizan rastrillajes con buzos tácticos y perros. Al momento de su desaparición, Axel vestía con una campera inflable negra, un pantalon negro, medias de Boca Juniors y ojotas blancas.

Ariel Lázaro detalló que uno de los agentes corría con "una pistola en la mano". (Foto: Diario Norte).

Desaparición en Chaco: declara el testigo que vio por última vez a Axel

La abogada de la familia de Axel González, Mónica Sánchez, confirmó que este miércoles prestará declaración testimonial Ariel Lázaro. La letrada explicó que la audiencia se desarrollará ante la Fiscalía de Derechos Humanos, a cargo del fiscal Enrique Santos y consideró que se trata de una instancia central para el avance de la causa.

Sánchez señaló que hasta el momento las declaraciones brindadas por el testigo fueron realizadas en dependencias policiales y aclaró que “la declaración que va a valer dentro de las actuaciones es la que se realice hoy en sede judicial”. Asimismo, sostuvo que el joven “está con mucho miedo” y anticipó que solicitarán que sea asistido por una persona de confianza debido a su situación de vulnerabilidad. “Es una persona con muy poca educación, apenas sabe leer y escribir”, expresó.

La abogada también cuestionó el procedimiento policial realizado durante la noche del martes, cuando Lázaro fue trasladado a la Comisaría Segunda para ser notificado de la citación judicial. Según relató, familiares de Axel interpretaron inicialmente que se trataba de una detención. “Lo llevaron adentro diciéndole que estaba detenido y después dijeron que era solamente para notificarlo”, afirmó en declaraciones para Hola, Litoral.

Sánchez reveló además que surgieron nuevos testimonios vinculados a movimientos policiales registrados la madrugada de la desaparición. Entre ellos, mencionó la declaración de una vecina que aseguró haber visto un patrullero ingresar rápidamente a una zona de monte y retirarse minutos después.