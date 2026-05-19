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Axel Kicillof inauguró el nuevo edificio de un Jardín de Infantes en Avellaneda

El Gobernador bonaerense encabezó la inauguración del nuevo edificio del Jardín de Infantes N°918 “Carlota B. de Domínico”, en Avellaneda. “Finalizamos más de 9.000 obras de infraestructura escolar e inauguramos 315 nuevos establecimientos educativos”, dijo Kicillof.

19 de mayo, 2026 | 14.22

El gobernador Axel Kicillof encabezó este martes la inauguración del nuevo edificio del Jardín de Infantes N°918 “Carlota B. de Domínico”, en Avellaneda. “Finalizamos más de 9.000 obras de infraestructura escolar e inauguramos 315 nuevos establecimientos educativos”, dijo el mandatario durante el acto en el que estuvo acompañado de la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; al intendente local, Jorge Ferraresi, y a la directora de la institución, Natalia Duimovich.

A partir de una inversión de $1.326 millones, los más de 70 niños y niñas que asisten al jardín contarán con edificio propio, dejando de compartir espacios con la Escuela Primaria N°16. Las nuevas instalaciones poseen cuatro aulas, SUM, patio de juegos y salas administrativas. 

Kicillof afirmó: “Con esta nueva inauguración, finalizamos un objetivo que nos propusimos junto al intendente Jorge Ferraresi: que cada establecimiento del nivel inicial de Avellaneda cuente con su propio edificio”. “Sabemos que la infraestructura condiciona mucho lo que pasa adentro de un aula: los chicos y los docentes tienen ahora el espacio y la comodidad que se merecen para estudiar y llevar adelante sus tareas”, agregó.

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“El Gobierno Nacional abandonó nuestro sistema educativo: paró 80 obras en escuelas de la provincia, dejó de distribuir libros gratuitos y eliminó el fondo que se destinaba al sueldo de los docentes”, sostuvo el mandatario bonaerense y destacó: “Al contrario, en la Provincia seguimos realizando una inversión histórica: ya finalizamos más de 9.000 obras de infraestructura escolar e inauguramos 315 nuevos establecimientos educativos”.

Al respecto, Jorge Ferraresi sostuvo que “entre el terreno que adquirimos desde el municipio y el plan de obra que llevó adelante el Gobierno bonaerense, hoy volvemos a demostrar de manera concreta que la educación es una prioridad en la Provincia”

Por su parte, Terigi remarcó: “Este acto es parte de un proceso histórico de ampliación de derechos: inaugurar infraestructura educativa es mejorar el aprendizaje y las condiciones de cuidado de los niños y niñas”. “Conscientes de que los jardines son centrales para promover el desarrollo y las trayectorias educativas, en la Provincia avanzamos con la universalización y el acceso igualitario desde la sala de 3 años”, agregó. En tanto, la directora Duimovich subrayó: "Agradecemos tanto al municipio como a la Provincia por sostener políticas públicas que reconocen a las infancias como sujetos de derecho”.

Por último, Kicillof sostuvo: “Estamos orgullosos de que se pueda acceder a la educación desde el jardín de infantes hasta terminar la universidad, sin importar la condición económica: eso, que hace a la igualdad de oportunidades, es lo que está en riesgo con el presidente Javier Milei”. “Desde el Gobierno de la Provincia no solo reivindicamos y defendemos la escuela pública: trabajamos todos los días para transformarla”, concluyó.

Estuvieron presentes también el subsecretario de Infraestructura Escolar, Ariel Lambezat; la diputada provincial Romina Barreiro; la jefa de Gabinete de Avellaneda, Magdalena Sierra, funcionarios y funcionarias locales.

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