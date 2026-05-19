“Muy positivo”: la novedad sobre Dybala en Roma que sacude a Boca

El futuro del volante es una gran incognita que pareciera no resolverse en los próximos días.

Uno de los refuerzos que Boca Juniors quiere sumar en el mercado de pases de invierno es contar con la presencia de Paulo Dybala dentro de su plantel. Una operación que no es para nada fácil de concretar a pesar de que se encuentra a semanas de quedar libre. Esto es producto de que desde Roma de Italia lanzaron una advertencia sobre lo que puede llegar a suceder a nivel contractual.

Si se hace un repaso, el vínculo entre las partes expone que el mismo llegará a su fin el próximo 30 de junio. Esto es producto de que no hubo acuerdo y el principal problema habrían sido las diferencias que existen en lo económico. Se estima que el jugador argentino rechazó renovar con una importante rebaja salarial. Una que para el fútbol argentino sigue siendo imposible de afrontar a pesar del esfuerzo que los clubes puedan llegar a realizar.

En las últimas horas, se conoció un estado sobre las negociaciones que sorprendió a varios. “¿La renovación de Paulo Dybala? Es importante que tanto el club como el jugador tengan la misma idea. Y el encuentro ha sido muy positivo”, expresó Gian Piero Gasperini, que se desempeña como entrenador del club de la capital. Una declaración que va en contra de lo que mencionaban los rumores.

“Cuando hay voluntad de ambas partes, se encuentra una solución”, agregó. Esta última frase permite entender que tanto el jugador como el club tienen la intención de seguir ligados de cara a la próxima temporada del fútbol italiano. Es por ello que no se descarta que haya novedades en los próximos días. Hay que recordar que el campeonato italiano se encuentra a una fecha de culminar y luego ingresará en un largo receso de pretemporada y por la presencia del Mundial.

Las palabras de Gian Piero Gasperini contrastan de gran manera con la publicación de KMB Sports. “Emocionados de anunciar una asociación estratégica entre KMB y BTA para la representación conjunta de Dybala”, expresó la agencia de representación en sus redes sociales. Hay que recordar que la misma ha bajado su órbita a Marcos Rojo, Ander Herrera y Santiago Ascacibar. "Esta colaboración marca un emocionante paso adelante para ambas agencias, que combina la experiencia internacional, la fuerte presencia en el mercado y la ambición compartida de representar a los talentos argentinos y sudamericanos en todo el juego global”, agregaron.

Esto había provocado que los hinchas de Boca comenzaran a pensar en un posible desembarco de Paulo Dybala. Sin embargo, las novedades permiten entender que su futuro deportivo podría estar en Europa. Tampoco hay que descartar que reciba una propuesta de otro club que lo saque de Italia. Se menciona que en la MLS hay varios interesados en contar con sus servicios.