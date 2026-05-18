Un jugador que enfrentó a Riquelme y Macri fue convocado al Mundial 2026

La Selección de Qatar se prepara para su segunda participación en un Mundial, esta vez en la edición 2026, con la intención de mejorar lo que mostró en 2022. Para eso, Julen Lopetegui, el entrenador, apuesta fuerte por su delantero estrella: Almoez Ali.

Este atacante de 29 años, que juega en el Al-Duhail SC de Qatar, es el máximo goleador en la historia de su país con 60 goles. Sin embargo, en la última Copa del Mundo no pudo demostrar todo su potencial, ya que el único gol de Qatar lo anotó Mohammed Muntari en el partido contra Senegal.

Ali acumula más de 115 partidos entre Mundiales, Copa América 2024 —donde marcó un gol—, Copa Árabe, Gold Cup, Copa Asiática y amistosos. En las últimas Eliminatorias fue determinante con 12 goles que aseguraron la clasificación de Qatar al próximo Mundial. Nacido en Sudán pero nacionalizado qatarí, Almoez Ali comenzó su carrera profesional en el LASK Linz de la segunda división austríaca. Luego tuvo un paso breve y poco destacado por el Cultural Leonesa de España, antes de consolidarse en Al-Duhail, donde suma 73 goles en 250 partidos.

Su nombre también tuvo repercusión en Argentina durante 2023, cuando Mauricio Macri y Juan Román Riquelme estaban en campaña para las elecciones de Boca Juniors. Macri confesó que le pidió a Riquelme que contratara al nueve qatarí para mantener la relación con el sponsor Qatar Airways. “Macri me dijo que teníamos que traer al nueve de Qatar. Me dijo que si no se iba a complicar seguir teniendo a Qatar Airways como sponsor en la camiseta. Nosotros amamos al club y respetamos al jugador. Me gusta el fútbol pero no sé quién es. Después de eso, nos quedamos sin Qatar como auspiciante“, declaró Román en C5N.

Por su parte, Macri contó en TNT Sports: “Durante mi presidencia en Nación lo llamé al líder qatarí para que auspicie a Boca pagando el doble de lo que ofrecía otro sponsor, y dos años después me mandó el video del 9 de Qatar… no tengo idea si juega bien o no, pero por educación le pedí a Román que lo sume al plantel, que le de unos minutos en Copa Argentina y quedábamos bien“.

Con esta mezcla de talento y anécdotas, Almoez Ali llega a la cita mundialista con la misión de ser la figura que catapulte a Qatar a un mejor desempeño. Su experiencia y goles serán su carta principal para intentar dejar atrás la discreta imagen del último torneo.