Cómo es el MetLife Stadium de Nueva York Nueva Jersey, sede del Mundial 2026

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y genera curiosidad cómo son los estadios donde se disputará la Copa del Mundo. Uno de los más imponentes es el MetLife Stadium y será la sede de ocho partidos, entre ellos, la gran final.

Los detalles del MetLife Stadium de Estados Unidos

El MetLife Stadium es uno de los estadios más grandes de Estados Unidos y tiene capacidad para 82.500 espectadores. Ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, pero cerca de la ciudad de Nueva York, durante el torneo mundial será denominado Estadio Nueva York Nueva Jersey por una modificación de la FIFA.

El MetLife Stadium será denominado Estadio Nueva York Nueva Jersey durante el Mundial 2026.

Inaugurado en 2010, ha sido utilizado para múltiples eventos deportivos y artísticos. Actualmente, es la casa de los New York Giants y los New York Jets de la NFL, así como de los New York Guardians de la XFL. En 2016 fue la sede de la final de la Copa América Centenario, donde Argentina cayó ante Chile por penales. También fue el escenario de estrellas reconocidas mundialmente como Bruce Springsteen, Beyonce, Ed Sheeran y Taylor Swift.

Cuándo termina el Mundial 2026: la fecha confirmada de la gran final

La final de la Copa del Mundo 2026 se jugará el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. Será el último de los 104 partidos disputados entre 48 equipos de todo el mundo.

Uno por uno, todos los partidos que se juegan en el MetLife Nueva York Nueva Jersey

Zona de grupos

Sábado 13 de junio: Brasil vs Marruecos - Grupo C.

Jueves 16 de junio: Francia vs Senegal – Grupo I

Lunes 22 de junio: Noruega vs Senegal – Grupo I

Jueves 25 de junio: Ecuador vs Alemania – Grupo E

Sábado 27 de junio: Panamá vs Inglaterra – Grupo L

Dieciseisavos de final

Martes 30 de junio: 1º Grupo I vs 3º Grupo C/D/F/G/H

Octavos de final

Domingo 5 de julio: Ganador Partido 76 vs Ganador Partido 78

La final del Mundial 2026 se jugará en el Estadio Nueva York Nueva Jersey el 19 de julio

Final

Domingo 19 de julio: Ganador Partido 101 vs Ganador Partido 102

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