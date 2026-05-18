No es John Lennon: aseguran que un miembro de The Beatles fue asesinado y hay conmoción por la información que salió a la luz

The Beatles junto a Brian Epstein, histórico manager que ayudó a descubrirlos.

La muerte de Brian Epstein, el mánager que impulsó la carrera de The Beatles en sus primeros años, volvió a quedar bajo sospecha tras la publicación de un nuevo libro que sugiere una posible conexión con la mafia estadounidense. Qué dice el libro y el testimonio que cambiaría para siempre la historia de uno de los actores principales en la historia del mítico cuarteto de Liverpool.

Epstein fue hallado muerto en agosto de 1967 en su casa de Londres y la investigación oficial concluyó que falleció por una sobredosis accidental de barbitúricos. Sin embargo, el escritor y biógrafo Philip Norman sostiene ahora que el empresario pudo haber sido asesinado. La hipótesis aparece en Mr Moonlight: Brian Epstein and the Making of the Beatles, libro que llegará a las librerías el próximo 18 de junio y del que el diario británico The Telegraph adelantó algunos fragmentos con entrevistas que alimentan esta versión.

Según lo revelado por el periodista, uno de los ejes de la investigación es una entrevista inédita concedida en 1995 por el célebre gánster británico Reggie Kray al periodista Peter Trollope, del Liverpool Echo. Allí, Kray desliza que la mafia estadounidense habría ordenado matar a Epstein luego de que fracasara un acuerdo comercial para distribuir productos vinculados al grupo en Estados Unidos. “Es fácil matar a alguien y hacer que parezca una sobredosis”, afirma Kray en la entrevista recuperada por Norman.

Un chantaje que culminó en tragedia

El libro también incluye el testimonio de un ex socio de Epstein en Estados Unidos, quien aseguró haber recibido una llamada anónima semanas antes de la muerte del representante. “Pronto oirás que Brian Epstein ha tenido un accidente”, le habrían advertido. Según el relato de Kray, él y su hermano Ronnie planeaban chantajear a Epstein con fotografías comprometedoras junto a otro hombre, en una época en que la homosexualidad todavía era ilegal en el Reino Unido. “Habíamos oído que Epstein estaba en problemas. Ronnie pensó que, si conseguíamos que nos cediera a los Beatles, eso sería un pasaporte a la fama mundial”, sostuvo el gánster en la entrevista. Poco después, añadió, Epstein murió antes de que el plan avanzara.