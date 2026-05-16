Cómo es el Estadio Azteca de Ciudad de México, sede del Mundial 2026 (Foto: FIFA)

El Mundial 2026 comienza el 11 de junio en el Estadio Azteca, de los más imponentes de México. Se trata de una de las 16 sedes de la Copa del Mundo que, recordada por ser el lugar donde la Selección Argentina alcanzó la gloria en 1986, cuenta con capacidad para 83.000 personas.

México es, junto con Estados Unidos y Canadá, anfitrión de este Mundial 2026. Sin embargo, tendrá el honor de inaugurar el torneo en su capital, específicamente en el mismo estadio donde se realizaron los partidos inaugurales y las finales del Mundial de 1970 y 1986.

Cómo es el Estadio Azteca de México donde Argentina ganó la copa en el '86

Ubicado en Tlalpan, Ciudad de México, el Estadio Azteca se inauguró el 19 de mayo de 1966 y desde ese momento se ha convertido en un lugar mítico. Su cancha es más que especial para los argentinos, porque es el lugar donde la Selección Argentina se coronó campeona del mundo en el 86 y donde Diego Maradona le convirtió los dos goles a los ingleses en Cuartos de final.

Entre sus características se destacan:

Capacidad para 83.000 personas, en la Copa Mundial Sub-17 del 2011 contó 98.943 espectadores y estableció un récord de asistencia.

en la Copa Mundial Sub-17 del 2011 contó 98.943 espectadores y estableció un récord de asistencia. Superficie del campo: pasto natural con sistema de drenaje y aireación

Dimensiones del campo: 105 × 68 metros

De cara a la Copa del Mundo, se realizó una serie de remodelaciones para mejorar su infraestructura, circulación interna, tecnología, logística y, además, facilidades en la zona de prensa.

Actualmente, es la casa del Club América y la Selección Mexicana de Fútbol. Pero también se usa para conciertos, torneos de boxeo y otros eventos masivos. Durante el Mundial, será denominado Estadio Ciudad de México debido a una práctica habitual de la FIFA para cumplir con las normas de patrocinio y estandarización de sedes.

Uno por uno, todos los partidos que se van a jugar en el Estadio Azteca

Además del partido inaugural, el Estadio Azteca será la sede de otros cinco partidos del Mundial 2026. Estos son:

Fase de grupos

Jueves 11 de junio de 2026: México vs. Sudáfrica – Grupo A

– Grupo A Miércoles 17 de junio de 2026: Uzbekistán vs. Colombia - Grupo K

- Grupo K Miércoles 24 de junio de 26: República Checa vs. México - Grupo A

Dieciseisavos de final

Martes 30 de junio de 2026: 1° Grupo A vs. 3° C/E/F/H/I

Octavos de final