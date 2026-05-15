Irán "no confía" en EEUU y solo negociará si Washington se lo toma en serio, dice Araqchi

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi, asiste a una rueda de prensa en la embajada iraní en Nueva Delhi, India

Teherán "no confía" en Estados Unidos y solo está interesado en negociar con Washington si este se ‌toma en serio ‌las conversaciones, afirmó el viernes el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, mientras las negociaciones para poner fin a la guerra siguen en suspenso.

Todos los buques pueden atravesar el estrecho de Ormuz, excepto aquellos que estén en guerra con Teherán, dijo Araqchi a los ​periodistas en Nueva ⁠Delhi durante una visita para asistir a la ‌reunión de ministros de Asuntos Exteriores del ⁠BRICS, y añadió que los buques ⁠que deseen transitar por el estrecho deben coordinarse con su Armada.

La situación en torno a esta vía clave ⁠era "muy complicada", dijo.

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Irán cerró de facto el estrecho, ​por el que antes circulaba aproximadamente una ‌quinta parte del suministro mundial ‌de petróleo y gas, a la mayor parte ⁠del tráfico marítimo tras el estallido de la guerra con EEUU e Israel en febrero.

Washington y Teherán anunciaron un alto el fuego el mes pasado, pero ​han tenido ‌dificultades para alcanzar un pacto de paz permanente. Las conversaciones, mediadas por Pakistán, se han suspendido desde que Irán y EEUU rechazaran mutuamente las propuestas más recientes de la otra parte ⁠la semana pasada.

"Los mensajes contradictorios" han hecho a Irán mostrarse reticente respecto a la verdadera intención de los estadounidenses en las negociaciones, dijo Araqchi, y añadió que el proceso de mediación de Pakistán no ha fracasado, pero se encuentra en "apuros".

Irán está tratando de mantener el alto el fuego para ‌dar una oportunidad a la diplomacia, pero también está preparado para volver a la lucha, dijo.

Entre las cuestiones que frenan las negociaciones entre ambas partes se encuentran las ambiciones nucleares de Irán y su control del estrecho ‌de Ormuz.

El comentario de Araqchi del viernes se produjo horas después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, dijera ‌que se le ⁠estaba agotando la paciencia con Irán y acordara en conversaciones con el presidente chino, ​Xi Jinping, que Teherán debe reabrir el estrecho.

Con información de Reuters