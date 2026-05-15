Cadena estatal china firma un acuerdo con la FIFA para transmitir el Mundial

Imagen de archivo del trofeo de la Copa Mundial durante un evento de prensa organizado por Global Citizen y la FIFA en Nueva York, EEUU.

​China Media Group, la empresa matriz de la cadena estatal china, anunció el ‌viernes que había ‌llegado a un acuerdo con la FIFA para la transmisión del Mundial, poniendo fin a un enfrentamiento por los derechos televisivos a menos de un mes del inicio del torneo masculino en Estados Unidos, México y ​Canadá.

El paquete abarca ⁠los torneos masculinos de 2026 y 2030, ‌así como los Mundiales femeninos de ⁠2027 y 2031, según ⁠informó la cadena estatal CCTV.

China cuenta con la mayor base de aficionados al fútbol del mundo, ⁠con aproximadamente 200 millones de seguidores. ​Su selección masculina solo ha ‌llegado a la Copa ‌del Mundo una vez, en 2002, mientras ⁠que la femenina ha disputado ocho torneos, quedando subcampeona en 1999 tras perder en la tanda de penales contra Estados Unidos.

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CMG ​se ha ‌asegurado los derechos exclusivos de retransmisión y sublicencia en China continental para el ciclo de cuatro torneos, que abarca la televisión en abierto y de ⁠pago, así como las plataformas online y móviles, según informó la CCTV, sin revelar los términos financieros.

La FIFA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Solo los derechos de transmisión del próximo torneo costaron 60 millones de dólares, ‌según el medio chino respaldado por el Estado The Paper.

En anteriores Mundiales, la cadena estatal CCTV se hizo con los derechos con mucha antelación, lanzando contenido promocional y publicidad patrocinada semanas ‌antes del inicio.

A principios de este mes, la FIFA anunció que había cerrado acuerdos de transmisión ‌en más de ⁠175 territorios de todo el mundo, mientras que las negociaciones en ​China y la India seguían en curso.

Con información de Reuters