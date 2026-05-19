Karina Mazzocco rompió el silencio y contó la verdad de su despido en América TV.

Tras la abrupta decisión de cancelar el ciclo A la tarde a partir del último día de mayo, Karina Mazzocco expuso su bronca por su salida definitiva de América TV. Mientras la gerencia prepara el desembarco de Luis Ventura para ocupar esa misma franja horaria, la conductora enfrentó los micrófonos y reveló los verdaderos motivos de su malestar frente a la cúpula directiva.

En la previa de los Martín Fierro, la figura televisiva dialogó con Paparazzi y aclaró sus prioridades tras recibir la letal noticia. "Pregunté primero qué pasaba con mis compañeros, me dijeron que nadie se va a quedar sin trabajo, cosa que me devolvió el alma al cuerpo", contó.

Acto seguido, adoptó una postura resignada frente a la industria del entretenimiento: "Luego con aceptación, porque esto es un negocio donde a veces pasan estas cosas".

A pesar de su intento de mantener la calma, la presentadora no ocultó su indignación por el manejo de las autoridades. "¿Si podía haber sido de otra manera? Sin dudas, porque lo que me dolió fueron las formas", sentenció. En medio de la polémica, también se refirió al reciente conflicto con Mariana Fabbiani y dio por finalizado el tema de manera contundente: "Ella pidió disculpas y yo se las acepté, así que vamos para adelante".

Karina Mazzocco rompió el silencio y contó la verdad de su despido en América TV.

La desmentida a Fernanda Iglesias

Para coronar su descargo,Mazzocco enfrentó la escandalosa teoría de Fernanda Iglesias, quien deslizó que la desvinculación se produjo por una cuestión de índole sexual. Frente a esta grave acusación, la comunicadora fue tajante y sepultó la versión de inmediato: "Eso sí que nada que ver, sinceramente".