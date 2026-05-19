Impuesto a las Ganancias: a partir de qué sueldo paga en ARCA en mayo 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ya oficializó las escalas y deducciones del Impuesto a las Ganancias que rigen durante mayo de 2026 para trabajadores en relación de dependencia y otros contribuyentes alcanzados por el tributo.
Los nuevos valores fueron actualizados tomando como referencia la inflación acumulada del segundo semestre de 2025, que alcanzó el 14,29%. Ese porcentaje se utilizó para recalcular los parámetros vigentes entre enero y junio de este año.
De esta manera, ARCA definió nuevamente cuál es el salario a partir del cual un trabajador comienza a pagar Ganancias durante mayo de 2026, dependiendo de su situación familiar y de las deducciones que correspondan en cada caso.
A partir de qué sueldo se paga Ganancias en mayo de 2026
El Impuesto a las Ganancias no alcanza a todos los trabajadores. El tributo comienza a aplicarse únicamente cuando los ingresos superan determinados umbrales establecidos por ARCA. Para calcular si corresponde pagar el impuesto, se toma el salario bruto mensual y luego se descuentan aportes previsionales y deducciones personales previstas por la normativa vigente.
Según las escalas actualizadas para el primer semestre de 2026, estos son los pisos salariales aproximados a partir de los cuales se comienza a tributar:
- Un trabajador soltero sin hijos comienza a pagar Ganancias cuando su salario bruto supera los $2.998.725 mensuales, equivalente a un ingreso neto aproximado de $2.488.942.
- Un trabajador soltero con un hijo empieza a tributar cuando el sueldo neto supera los $2.692.757.
- En el caso de un trabajador con dos hijos, el umbral neto asciende a $2.896.573.
- Para un empleado casado con dos hijos, el piso estimado se ubica en torno a los $3.300.726 netos mensuales.
Estos valores corresponden al esquema vigente entre enero y junio de 2026 y podrían volver a modificarse en el segundo semestre del año con una nueva actualización por inflación.
Cómo quedaron las deducciones personales de Ganancias
ARCA también difundió los nuevos montos de deducciones personales que impactan directamente en el cálculo del impuesto.
Entre enero y junio de 2026, las deducciones muestran una actualización progresiva acumulada mes a mes.
Para enero de 2026, los valores eran los siguientes:
- Ganancia no imponible: $429.316,88.
- Deducción por cónyuge: $404.330,39.
- Deducción por hijo: $203.905,29.
En tanto, para junio —último mes del semestre— los montos acumulados ascienden a:
- Ganancia no imponible: $2.575.901,25.
- Deducción por cónyuge: $2.425.982,33.
- Deducción por hijo: $1.223.431,74.
Además, las deducciones especiales también aumentan durante el semestre y reducen la base imponible sobre la que finalmente se calcula el impuesto.
Cómo funcionan las escalas del Impuesto a las Ganancias
ARCA mantiene un esquema progresivo de alícuotas. Esto significa que el porcentaje del impuesto aumenta a medida que crece el nivel de ingresos acumulados.
La escala vigente para mayo de 2026 establece:
- Hasta $2.000.030,09: alícuota del 5%.
- De $2.000.030,09 a $4.000.060,17: se paga un monto fijo de $100.001,50 más el 9% sobre el excedente.
- De $4.000.060,17 a $6.000.090,26: monto fijo de $280.004,21 más el 12%.
- De $6.000.090,26 a $9.000.135,40: monto fijo de $520.007,82 más el 15%.
- De $9.000.135,40 a $18.000.270,80: monto fijo de $970.014,59 más el 19%.
- De $18.000.270,80 a $27.000.406,20: monto fijo de $2.680.040,32 más el 23%.
- De $27.000.406,20 a $40.500.609,30: monto fijo de $4.750.071,46 más el 27%.
- De $40.500.609,30 a $60.750.913,96: monto fijo de $8.395.126,30 más el 31%.
- Más de $60.750.913,96: monto fijo de $14.672.720,74 más el 35%.
Qué cambia para los trabajadores en mayo
La actualización de escalas y deducciones modifica directamente el monto retenido en los recibos de sueldo de los trabajadores alcanzados por Ganancias. En algunos casos, quienes hayan sufrido retenciones superiores a las que corresponden tras la actualización podrían recibir compensaciones o devoluciones en las liquidaciones posteriores. Además, la publicación oficial de las tablas permite que los empleados revisen sus recibos salariales y anticipen el impacto del impuesto sobre sus ingresos durante el primer semestre de 2026.