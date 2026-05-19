Impuesto a las Ganancias: a partir de qué sueldo paga en ARCA en mayo 2026

El monto por el cual se paga Ganancias

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ya oficializó las escalas y deducciones del Impuesto a las Ganancias que rigen durante mayo de 2026 para trabajadores en relación de dependencia y otros contribuyentes alcanzados por el tributo.

Los nuevos valores fueron actualizados tomando como referencia la inflación acumulada del segundo semestre de 2025, que alcanzó el 14,29%. Ese porcentaje se utilizó para recalcular los parámetros vigentes entre enero y junio de este año.

De esta manera, ARCA definió nuevamente cuál es el salario a partir del cual un trabajador comienza a pagar Ganancias durante mayo de 2026, dependiendo de su situación familiar y de las deducciones que correspondan en cada caso.

A partir de qué sueldo se paga Ganancias en mayo de 2026

El Impuesto a las Ganancias no alcanza a todos los trabajadores. El tributo comienza a aplicarse únicamente cuando los ingresos superan determinados umbrales establecidos por ARCA. Para calcular si corresponde pagar el impuesto, se toma el salario bruto mensual y luego se descuentan aportes previsionales y deducciones personales previstas por la normativa vigente.

Según las escalas actualizadas para el primer semestre de 2026, estos son los pisos salariales aproximados a partir de los cuales se comienza a tributar:

Un trabajador soltero sin hijos comienza a pagar Ganancias cuando su salario bruto supera los $2.998.725 mensuales, equivalente a un ingreso neto aproximado de $2.488.942.

equivalente a un ingreso neto aproximado de Un trabajador soltero con un hijo empieza a tributar cuando el sueldo neto supera los $2.692.757.

En el caso de un trabajador con dos hijos, el umbral neto asciende a $2.896.573.

Para un empleado casado con dos hijos, el piso estimado se ubica en torno a los $3.300.726 netos mensuales.

Estos valores corresponden al esquema vigente entre enero y junio de 2026 y podrían volver a modificarse en el segundo semestre del año con una nueva actualización por inflación.

Ganancias: cómo calcular cuánto pago

Cómo quedaron las deducciones personales de Ganancias

ARCA también difundió los nuevos montos de deducciones personales que impactan directamente en el cálculo del impuesto.

Entre enero y junio de 2026, las deducciones muestran una actualización progresiva acumulada mes a mes.

Para enero de 2026, los valores eran los siguientes:

Ganancia no imponible: $429.316,88.

Deducción por cónyuge: $404.330,39.

Deducción por hijo: $203.905,29.

En tanto, para junio —último mes del semestre— los montos acumulados ascienden a:

Ganancia no imponible: $2.575.901,25.

Deducción por cónyuge: $2.425.982,33.

Deducción por hijo: $1.223.431,74.

Además, las deducciones especiales también aumentan durante el semestre y reducen la base imponible sobre la que finalmente se calcula el impuesto.

Cuánto se paga de Ganancias en mayo

Cómo funcionan las escalas del Impuesto a las Ganancias

ARCA mantiene un esquema progresivo de alícuotas. Esto significa que el porcentaje del impuesto aumenta a medida que crece el nivel de ingresos acumulados.

La escala vigente para mayo de 2026 establece:

Hasta $2.000.030,09: alícuota del 5%.

De $2.000.030,09 a $4.000.060,17: se paga un monto fijo de $100.001,50 más el 9% sobre el excedente.

De $4.000.060,17 a $6.000.090,26: monto fijo de $280.004,21 más el 12%.

De $6.000.090,26 a $9.000.135,40: monto fijo de $520.007,82 más el 15%.

De $9.000.135,40 a $18.000.270,80: monto fijo de $970.014,59 más el 19%.

De $18.000.270,80 a $27.000.406,20: monto fijo de $2.680.040,32 más el 23%.

De $27.000.406,20 a $40.500.609,30: monto fijo de $4.750.071,46 más el 27%.

De $40.500.609,30 a $60.750.913,96: monto fijo de $8.395.126,30 más el 31%.

Más de $60.750.913,96: monto fijo de $14.672.720,74 más el 35%.

Qué cambia para los trabajadores en mayo

La actualización de escalas y deducciones modifica directamente el monto retenido en los recibos de sueldo de los trabajadores alcanzados por Ganancias. En algunos casos, quienes hayan sufrido retenciones superiores a las que corresponden tras la actualización podrían recibir compensaciones o devoluciones en las liquidaciones posteriores. Además, la publicación oficial de las tablas permite que los empleados revisen sus recibos salariales y anticipen el impacto del impuesto sobre sus ingresos durante el primer semestre de 2026.