Aporta brillo y les queda bien a todas: el color de pelo en tendencia para este 2026, según estilistas.

Hay un color de pelo que va a ser furor este otoño-invierno 2026 y que los estilistas recomiendan por lo bien que suele quedar con cualquier tipo de piel. Además, aporta un brillo excepcional sin necesidad de decolorar el cabello ni agredirlo con químicos.

"Este año se va a lucir todo lo natural, así que todo look efortless (sin esfuerzos), desde colores hasta diseños, estará super fuerte", cuenta el estilista Frankles a través de su cuenta de TikTok, en la que crea contenido sobre tendencias y cabello.

Si bien el espresso brunette o deep brunette va a estar muy en tendencia, un castaño oscuro color café clásico, hay otro tono muy similar que va a estar todavía más en tendencia: el glossy brunette.

Glossy brunette: el color en tendencia para este otoño-invierno 2026

El glossy brunette es, como su nombre lo indica, un castaño brilloso. Se caracteriza por su luminosidad y por el hecho de que no es necesario decolorarse, ya que se puede aplicar un tono sobre tono (coloración sin utilizar amoníaco), que aviva el tono natural o le da un toque más oscuro sin ser tan agresivo.

"Este podemos hacerlo con un baño de color, que va a realzar el tono natural y además va a aportar mucho brillo a tu cabello. Podemos hacerlo en cabello virgen y en cabello procesado", aconseja el estilista.

"Y si nunca te has hecho nada en tu cabello y tu cabello es virgen, puedes optar por los diseños de color sin decoloración, que son súpernaturales, ligeros, de bajo mantenimiento y justo entran en esta tendencia efortless", añade.

Por qué todas lo están eligiendo

Es de bajo mantenimiento: al no requerir decoloración, el crecimiento no genera contrastes marcados.

Cuida la fibra capilar: los baños de color o tonos sin amoníaco son menos agresivos.

Funciona en todos los largos y texturas, desde melenas cortas hasta cabellos largos y ondulados.

Queda bien con distintas tonalidades de piel, sin importar si sos fría o cálida.

Aporta brillo y naturalidad al mismo tiempo.

Cómo adaptarlo según tu tono de piel