Independiente lo dejó ir, hizo historia afuera del país y ahora quiere volver

Independiente lo dejó ir, hizo historia afuera y ahora quiere volver

Independiente cerrará su participación en la primera mitad de la temporada este viernes 22 de mayo contra Unión de Santa Fe por la Copa Argentina y un futbolista sueña con volver en el segundo semestre. Después de hacer historia en el exterior, el jugador expresó sus ganas de regresar a Avellaneda para lucir la camiseta del "Rojo", aunque ni si quiera llegó a debutar en el club. Se trata de Diego Segovia, actual arquero uruguayo de Deportivo Maldonado, subcampeón de su país.

En 2018 llegó al club proveniente de su Paysandú natal y dio sus primeros pasos en la Reserva, pero no tuvo la oportunidad de jugar en la máxima categoría del fútbol argentino. Dos años más tarde firmó su primer contrato profesional y en 2021 integró listas para ingresar tanto en el torneo doméstico como en la Copa Sudamericana, pero no sumó minutos. Ya en 2025 volvió a Uruguay y se convirtió en una pieza fundamental de su equipo, pero ahora quiere atajar en Independiente.

Diego Segovia, de volver a Uruguay para hacer historia al sueño de regresar a Independiente para ser titular

"Quiero aprovechar la oportunidad en Deportivo Maldonado para poder volver a Independiente y demostrar que me puedo adueñar del arco. Deseo con ansias poder volver y que me vaya bien", dijo Segovia en una entrevista con el medio uruguayo Carve Deportiva y abrió una puerta para volver al "Rojo". Su situación es favorable para cumplir con su deseo ya que está a préstamo y el mismo finaliza en diciembre del 2026. Claro que, el titular para Gustavo Quinteros es Rodrigo Rey, quien también termina su vínculo para la misma fecha en Avellaneda.

Por supuesto, todo dependerá de lo que suceda en los próximos meses donde con su club de Uruguay intentará conseguir un título como no pudo hasta el momento aunque estuvo cerca. "Fue un Apertura histórico para el club, recontra positivo. Por desgracia no pudimos ganarlo, pero fuimos el equipo que mejor jugó al fútbol y el más parejo del campeonato", añadió el guardameta de 26 años en la nota. Su revancha será inmediata en el segundo semestre y si continúa en ese nivel es una buena alternativa para defender los tres palos del "Rey de Copas".

Diego Segovia sueña con volver a Independiente

Los números de Segovia en su carrera en Deportivo Maldonado de Uruguay

Partidos jugados : 22.

: 22. Goles recibidos : 21.

: 21. Vallas invictas : 8.

: 8. Títulos: no ganó.

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El "Rojo" de Avellaneda se medirá ante el "Tatengue" por los 16avos de final del certamen nacional el próximo viernes 22 de mayo a las 20 horas en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa, casa de Newell's Old Boys de Rosario. El cruce en el que impartirá justicia Sebastián Zunino será transmitido por la pantalla de TyC Sports y TyC Sports Play, pero además definirá a otro de los clubes que se meterá en octavos de final. El ganador se verá las caras con el que triunfe entre Talleres de Córdoba y Atlético Tucumán.