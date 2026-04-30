Un DT argentino lapidó a los periodistas y los dejó en ridículo: "Qué malos son"

En la Copa Sudamericana, un entrenador argentino apuntó contra periodistas tras el triunfo de Cienciano y dejó una conferencia cargada de tensión.

La Copa Sudamericana 2026 dejó una escena inesperada fuera de la cancha. Tras la victoria de Cienciano ante el Atlético Mineiro de Eduardo Domínguez, el entrenador Horacio Melgarejo protagonizó un fuerte cruce con periodistas que derivó en una conferencia tensa, con críticas directas y respuestas cargadas de ironía.

El 1-0 conseguido por Cienciano frente a Atlético Mineiro no solo tuvo impacto en la tabla del Grupo A de la Sudamericana, sino que también generó repercusiones fuera del campo de juego. El equipo peruano alcanzó los siete puntos en tres fechas y quedó como líder de su zona, un resultado que lo posiciona como candidato a avanzar directamente a los octavos de final. Sin embargo, el foco rápidamente se desvió hacia la conferencia de prensa posterior, en la que el técnico argentino mostró su enojo.

Melgarejo, DT argentino de Cienciano, sin filtro contra los periodistas: "Nunca jugaste al fútbol"

Desde el inicio del intercambio con la prensa, Melgarejo, que realizó toda su carrera en el exterior, dejó en claro su malestar. Molesto por el tono de las preguntas, lanzó una frase contundente que marcó el clima de la conferencia. “¡Qué malos que son haciendo preguntas!”, cuestionó abiertamente la calidad de las consultas recibidas.

El entrenador no solo criticó, sino que también apeló al sarcasmo para responder. En medio de una de sus intervenciones, hizo referencia a la diferencia económica entre su equipo y el conjunto brasileño. "Se nota que nunca jugaste al fútbol, eso es verdad también. Jugamos contra un equipo que tiene un presupuesto que yo creo que uno o dos jugadores de ellos pagan no solamente al plantel nuestro sino a los empleados, al cocinero y a todos", continuó.

La situación alcanzó su punto máximo cuando le consultaron si Cienciano debió ganar por una mayor diferencia. Allí, Melgarejo interrumpió y advirtió que abandonaría la conferencia si continuaban con ese tipo de planteos. El técnico defendió a sus jugadores y explicó que el fútbol no siempre responde a las expectativas externas. Remarcó que los futbolistas son humanos, que sienten el desgaste físico y que también enfrentan a rivales de jerarquía. A su vez, insinuó que algunas preguntas tenían una intención provocadora, lo que terminó de tensar el ambiente.

Para cerrar, Melgarejo fue más allá con la crítica: “Yo creo que ustedes los periodistas, como nosotros nos vestimos de rojo, deben pensar que somos el Liverpool. Cada vez me sorprende más, para mal por supuesto. Hacen cada pregunta boluda que no puedo creer. ¡Qué malos que son!, mirá que yo soy malo como entrenador, pero algunos de ustedes dejan mucho que desear. Qué lo parió. Gano un partido, estoy feliz y ustedes me hacen enojar. Una cosa de locos son, increíble”.

El presente de Cienciano en la Sudamericana y lo que se le viene

Más allá del episodio, el presente deportivo de Cienciano es positivo. El equipo lidera su grupo en la Copa Sudamericana y mantiene vivas sus aspiraciones de avanzar sin pasar por el repechaje. En el formato actual del torneo, el primero de cada zona accede directamente a los octavos de final, mientras que el segundo debe disputar una instancia previa ante equipos provenientes de la Copa Libertadores.

En la próxima jornada, Cienciano deberá visitar a Academia Puerto Cabello en Venezuela, en un partido clave para sostener el liderazgo. En paralelo, Atlético Mineiro buscará recuperarse en su compromiso ante Juventud Las Piedras en Uruguay, en una lucha que promete ser pareja hasta el final de la fase de grupos. El cierre de la zona tendrá un duelo determinante en Brasil, donde ambos equipos volverán a verse las caras, en un partido que podría definir la clasificación directa.