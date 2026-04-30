Alerta ANMAT: prohibieron productos médicos y de limpieza por riesgo para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, comercialización y distribución de una serie de productos de limpieza y dispositivos médicos después de detectar irregularidades en los controles de fiscalización y de monitoreo.

Las restricciones fueron comunicadas y oficializadas a través de la publicación en el Boletín Oficial, mediante las disposiciones correspondientes firmadas por el titular del organismo, Luis Eduardo Fontana. Incluyeron la instrucción de sumarios sanitarios a las empresas implicadas y la notificación a las autoridades sanitarias y los organismos de defensa del consumidor.

Los productos de limpieza sin registro que fueron restringidos

Una de las principales medidas recayó sobre la empresa Química El Regreso S.R.L., con sede en Lomas del Mirador, partido de La Matanza.

Durante una inspección, se detectaron productos domisanitarios sin la debida inscripción. Se denominan así a las sustancias de limpieza, desinfección, aromatización y control de plagas para uso en el hogar u espacios públicos.

Según la Disposición 2406/2026, entre los artículos observados se encontraban soluciones de hipoclorito de sodio, limpiavidrios y desinfectantes a base de alcohol comercializados bajo la marca “LOMIR”. La ANMAT observó que estos productos no contaban con garantías suficientes de eficacia, seguridad ni formulación permitida.

Por ello se resolvió prohibir su uso, comercialización, publicidad y distribución en todo el país hasta que regularicen su situación. Además se inició un sumario sanitario contra la firma y contra su director técnico, Guillermo Eduardo Julio Mendola, por presuntas infracciones a la normativa vigente.

Equipos médicos extraviados y dispositivos sin autorización

En otra de las disposiciones se abordó la pérdida de un equipo médico perteneciente a la empresa SIPROTEC S.A.. Se trata de un generador y de un cable conector de litotricia intravascular de la marca Shockwave Medical, que se encontraba en consignación en el Hospital Fernández. Tras no poder localizar el equipo y desconocer su estado, la ANMAT decidió prohibir su uso y circulación en todo el territorio nacional para evitar posibles riesgos a pacientes.

Por último y a partir de la Disposición 2419/2026, el organismo sancionó a Soloimportacion S.R.L., tras detectar en su depósito productos médicos sin registro sanitario y sin identificación del importador, pertenecientes a la firma estadounidense Gamamed Vascular Systems Inc..

Entre los dispositivos señalados se encontraban kits introductores, catéteres angiográficos y guías, todos sin la información obligatoria exigida por la normativa. Se dispuso su prohibición hasta que obtengan la correspondiente autorización. Las actuaciones fueron comunicadas a autoridades sanitarias de todo el país y a organismos de control.