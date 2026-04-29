Majul no aguantó más y le hizo un desesperado pedido a Milei en vivo: "Mirame a los ojos"

Majul no aguantó más y le hizo un desesperado pedido a Milei.

En la pantalla de La Nación Más, el periodista Luis Majul protagonizó un insólito editorial para reclamarle un cambio de postura al presidente Javier Milei.

La innegable caída en las encuestas ya genera pánico entre los principales defensores del modelo libertario. Frente a las cámaras, el conductor analizó el complejo escenario de la Casa Rosada y lanzó un mensaje directo hacia la máxima autoridad. "Yo creo que si el Presidente mira a muchísima gente con más empatía, volvería a recuperar parte del apoyo que pierde desde enero de este año", sentenció el periodista.

Lejos de ocultar los motivos de este rechazo popular, Majul enumeró las promesas incumplidas de Javier Milei. Según su óptica, esta crisis "se explica, principalmente, por la desaceleración en la baja de la inflación y el estancamiento de algunos sectores de la economía, como el comercio, la construcción y la industria textil".

El recuerdo de las elecciones 2025

Para intentar torcer el rumbo, la figura del canal le rogó al mandatario un baño de realidad. "Ojo, corregir lo que se puede no es una locura. Ey, ey, paremos un poco, mirame a los ojos. Corregir lo que se puede no es pecado, no es una locura ni nada que parezca imposible", suplicó.

Majul no aguantó más y le hizo un desesperado pedido a Milei.

Finalmente, lanzó con un recuerdo sobre los últimos comicios para pedirle reacción al líder de La Libertad Avanza. "Fijate, en septiembre del año pasado Fuerza Patria le ganó en la provincia de Buenos Aires por paliza. 47% a 34%, ¿se acuerdan?", repasó y concluyó: "¿Sabés lo que pasó? Milei hizo lo que tenía que hacer: reconocer de inmediato la derrota y empezar su labor para revertirla".