La insólita defensa de Majul a Milei por el cierre de comercios: "Hábitos..."

Luis Majul defendió de manera insólita el cierre de locales.

El gobierno de Javier Milei atraviesa una crisis no solo en lo que a credibilidad refiere (por los escándalos que envolvieron en el último tiempo tanto a legisladores oficialistas, por los millonarios préstamos hipotecarios, como al propio Manuel Adorni), sino también en materia económica. El poder de consumo de los argentinos es cada vez más bajo y el bolsillo aprieta cada vez más, algo que azota tanto a los individuos como a la industria y los comercios, que comenzaron a cerrar sus puertas de forma tan rauda como progresiva.

Los medios de comunicación hacen su respectiva lectura en el día a día, así como también los formadores de opinión. Luis Majul, por ejemplo, se pronunció acerca de esto en El Observador y ensayó una defensa bastante particular en favor de Javier Milei, alegando que la pérdida de trabajo en los locales se debe a un "cambo de hábitos" en favor del e-commerce.

Luis Majul habló de la crisis que llevó a muchos locales a la quiebra.

La insólita defensa de Luis Majul al cierre de comercios

Respecto de lo último mencionado, Majul sostuvo que hoy en día "el e-commerce manda por sobre las ventas físicas y las tiendas físicas, que están cerrando y que iban a cerrar con Milei o sin Milei", ya que "venían cerrando desde la pandemia a un ritmo inusitado". "Se pierden puestos de trabajo porque el e-commerce genera menos puestos de trabajo que el físico. Con Milei o sin Milei", aseguró.

En esa misma línea, condenó la "idea de que los gobiernos tienen que proteger tu negocio, sea grande; chico o mediano". "No va más" insistió, respecto a las políticas de proteccionismo a la industria nacional, aseverando que "no hay más retorno, todos en la Argentina nos tendríamos que convencer de eso".

