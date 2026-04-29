Inversores de Alphabet presionan por salvaguardas en el uso de su tecnología en la nube y la IA

FOTO DE ARCHIVO: Se ve el logotipo de Google en un centro de investigación de la compañía en Mountain View, California.

Un grupo de accionistas de Alphabet está presionando a la empresa para que explique cómo ‌regula y controla el ‌uso que hacen los gobiernos de su tecnología y sus servicios en la nube con fines de vigilancia, después de que el gigante tecnológico rechazara las peticiones de una mayor transparencia.

En una carta dirigida a Alphabet, a la que tuvo acceso Reuters, el ​grupo solicitó una ⁠reunión con la dirección después de que la ‌empresa propietaria de Google se opusiera a ⁠una resolución de los accionistas ⁠que pedía un informe sobre cómo supervisa los riesgos relacionados.

"Los servicios basados en la nube son un segmento ⁠en crecimiento y cada vez están más militarizados", ​afirmó Marcela Pinilla, directora de inversión ‌sostenible de Zevin Asset Management, ‌que redactó la carta firmada por 42 organizaciones ⁠y 14 personas que gestionan un total de 1,15 billones de dólares en activos.

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"No vemos que tengan controles estrictos sobre la intervención en contextos de ​alto riesgo. ‌Eso es muy arriesgado para ellos si no supervisan cómo se utiliza su infraestructura", agregó.

Los firmantes de la carta poseen en conjunto alrededor de 2.200 millones de dólares en acciones ⁠de Alphabet, señaló Pinilla. Alphabet no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la carta.

Al instar a los accionistas a votar en contra de la resolución, la compañía afirmó que cuenta con un "marco sólido y de múltiples niveles para la privacidad y la seguridad de ‌los datos" y que las divulgaciones existentes "ya proporcionan una transparencia significativa en torno al acceso gubernamental a los datos".

Añadió que mantiene una "supervisión rigurosa" de los riesgos relacionados y que un segundo informe supondría "una duplicación y un ‌uso ineficaz de nuestros recursos".

La carta forma parte de una iniciativa más amplia de los inversores sobre la privacidad ‌de los datos ⁠y la gobernanza de la inteligencia artificial en empresas como Microsoft, Amazon y Apple, ​a medida que los servicios en la nube y de IA se integran cada vez más en las operaciones gubernamentales y militares.

(Editado en español por Carlos Serrano)