Avistan tras 100 años a un lobo gris en un área imposible: el regreso más esperado por la ciencia.

Luego de cien años de ausencia, el lobo gris regresó al Parque Nacional de Sequoia, Estados Unidos. El animal fue avistado tras un arduo trabajo por parte de los científicos en el área. Se trata de una hembra identificada con el nombre BEY03F, cuyos pasos son rastreados por las autoridades a través de un collar que permite conocer su situación minuto a minuto.

BEY03F nació en el 2023 en la manada Beyem Seyo. Su viaje comenzó tiempo atrás, primero por los condados de Kern y Los Ángeles, hasta llegar a Tulare. Sin embargo, no fue hasta 2025 que las autoridades le colocaron un collar GPS para seguir su camino. Se trata de todo un evento, ya que el lobo gris, una especie nativa de California, desapareció por completo de este Estado hacia 1920.

El lobo gris regresó a Sequoia tras 100 años.

De esta manera, la llegada de la loba gris al Parque Nacional de Sequoia significa la capacidad de la especie de volver a habitar la zona. De todas formas, su regreso no está exento de problemas. Zonas ganaderas se encuentran en alerta con esta sorpresiva aparición, ya que los lobos suelen depredar a animales de corral. Sin ir más lejos, en 2026 el California Department of Fish and Wildlife (CDFW) investigó 47 casos de posible depredación de ganado; 21 fueron confirmados y 6 probablemente atribuibles a lobos.

A su favor, los ganaderos cuentan con acceso público a un mapa de rastreo de lobos. Es de esta forma que pueden estar al tanto de una presencia cercana de la especie, y de esa manera tomar las medidas de prevención necesarias. Más allá de este problema, el regreso de la loba gris a Sequoia es todo un hito para la conservación de la especie.

Cómo es el lobo gris, la especie que regresó tras 100 años

El lobo gris es el miembro más grande de la familia de los cánidos y uno de los depredadores más emblemáticos del hemisferio norte. De cuerpo robusto y patas largas, puede medir entre 1 y 1,6 metros de largo, sin contar la cola, y alcanzar un peso de entre 30 y 80 kilos, aunque algunos ejemplares superan esas cifras.

Su pelaje varía según la región en la que habita. Aunque es conocido como "lobo gris", puede presentar tonalidades blancas, negras, marrones o una combinación de estos colores. Posee una cabeza ancha, orejas erguidas y ojos generalmente de color ámbar o amarillo, características que le permiten detectar presas a grandes distancias.

Habita bosques, montañas, tundras, praderas y zonas semidesérticas de América del Norte, Europa y Asia. Como cazador, se alimenta principalmente de grandes herbívoros como ciervos, alces y bisontes, aunque también consume pequeños mamíferos cuando la oportunidad lo requiere. Su papel es fundamental en los ecosistemas, ya que ayuda a controlar las poblaciones de otras especies y contribuye al equilibrio natural de los ambientes que habita.