Estaban varados en el Delta: rescataron un importante grupo de lobos marinos en grave estado

Los animales aparecieron en distintos puntos del delta del Paraná y el Río de la Plata, con casos que llegaron hasta la ciudad de Paraná, en Entre Ríos. La magnitud del evento, poco frecuente en tan corto lapso, activó de inmediato la intervención de autoridades locales, provinciales y del equipo de rescate de la organización.

La especie involucrada es el lobo marino de dos pelos (Arctocephalus australis) , cuya presencia en el estuario del Río de la Plata puede ocurrir de manera esporádica. Lo extraordinario fue la concentración de avisos y la extensión geográfica: Tigre, Escobar, Zárate y la capital entrerriana. En todos esos puntos, los animales se encontraban lejos del ambiente marino, sin posibilidad de alimentarse ni recuperarse por sus propios medios.

Jóvenes vulnerables y un cuadro clínico grave

La época del año explica, en parte, la situación. Durante este período, los ejemplares jóvenes recién destetados comienzan su vida independiente y son particularmente vulnerables a debilitarse y desorientarse. Aunque el estuario integra las áreas de distribución de la especie, su llegada a los canales del delta se clasifica como una emergencia: las condiciones del entorno no son aptas para su supervivencia.

El cuadro clínico de los animales al momento del rescate fue, en varios casos, grave: bajo peso, deshidratación, desnutrición y signos respiratorios. Cada ejemplar fue tratado como un paciente individual. Los veterinarios realizaron evaluación clínica completa, pesaje, auscultación, radiografías, análisis de sangre y estudios específicos antes de definir el tratamiento.

Tres muertos y cuatro en rehabilitación

Ya en el Hospital Veterinario del Centro de Recuperación de Especies de Fundación Temaikèn (CRET) , los animales recibieron hidratación, alimentación asistida, medicación y seguimiento permanente.

Los números del operativo son elocuentes: de los 10 avisos, 3 animales ingresaron en estado crítico y no lograron sobrevivir pese a los esfuerzos del equipo veterinario. Otros 4 ejemplares permanecen actualmente bajo tratamiento y rehabilitación especializada en el CRET. Los 3 restantes, hallados en la zona externa del Río de la Plata, cerca de La Plata, presentaban buen estado general, por lo que se optó por el monitoreo sin intervención directa.

“La rehabilitación de fauna marina es un proceso complejo”

“La rehabilitación de fauna marina es un proceso complejo que debe realizarse en centros preparados, con áreas de cuarentena, medidas de bioseguridad y equipos interdisciplinarios. Cada intervención busca salvar una vida, pero también sirve para aprender más sobre la salud del Río de la Plata y del ecosistema marino”, afirmó Cristian Gillet, director de Fauna de Fundación Temaikèn.

El operativo se enmarcó en la Red Provincial y la Red Federal de Rescate de Fauna Marina, convocadas por las autoridades nacionales y provinciales. La Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil y los distintos municipios involucrados forman parte de esa red, cuyo trabajo conjunto permite determinar en cada caso si corresponde intervenir.

Lobos marinos, indicadores de la salud del ambiente

Más allá del operativo puntual, los lobos marinos funcionan como indicadores del estado de salud del ambiente. Cada animal que llega a rehabilitación aporta información sobre causas naturales o sobre el impacto de la actividad humana y la contaminación en el ecosistema marino y fluvial.

Desde la fundación también advirtieron sobre una confusión frecuente: el lobo marino de dos pelos no debe identificarse con el lobito de río (Lontra longicaudis) , una especie diferente propia de ambientes de agua dulce. Ante cualquier avistamiento, la recomendación es no acercarse, no manipular al animal y dar aviso de inmediato a las autoridades y centros especializados.