Córdoba: un aguará guazú murió atropellado en Ansenuza y piden medidas de protección para la fauna silvestre

Una nueva muerte de un aguará guazú en la ruta provincial 17 generó gran preocupación por el impacto de los atropellamientos en la fauna silvestre de la región de Ansenuza, provincia de Córdoba. Este caso se suma a una larga lista de incidentes similares que ponen en riesgo a diversas especies en esta área protegida.

Un ejemplar de la especie apareció sin vida este lunes, cerca de Altos de Chipión. De esta manera, ya son cinco casos similares en el mismo trazado. La cifra asciende a siete si se cuenta toda la red vial que rodea a la laguna Mar Chiquita, según reveló Matías Carpinetto, intendente del Parque Nacional Ansenuza.

“Las pérdidas de vidas de animales por atropellamiento es una de las principales causas que ponen en riesgo las poblaciones de nuestra fauna silvestre”, advirtió Carpinetto. Además, señaló que el lugar del última episodio es un sector crítico por su condición de paso de fauna natural.

Este animal se distingue por su pelaje anaranjado y por su crin larga de color negra. Tiene aspecto de zorro, pero lo diferencian sus largas patas negras y cabeza pequeña. Habita en ambientes abiertos como pastizales y humedales, aunque puede desplazarse hacia otras regiones en búsqueda de alimento.

Se trata de una especie que no es agresiva, sino más bien miedosa y tímida. Si lo ve cerca de su residencia urbana o rural se solicita guardar los perros hasta que el ejemplar se vaya para evitar que lo ataquen y asusten o lastimen. Ante un encuentro con dicho animal, el Ministerio de Coordinación de la provincia de Córdoba recomienda no intentar capturarlo, ni acorralarlo; no lastimarlo, ni tratar de alimentarlo.

Córdoba: preocupan las muertes de animales silvestres por atropellamientos en Ansenuza

Desde el año 2021, diferentes organizaciones, autoridades y voluntarios registraron más de 500 atropellamientos en la red vial que rodea la laguna Mar Chiquita, incluyendo las rutas provinciales 3, 1, 32 y caminos rurales. Las autoridades del parque señalan que la principal causa de estos incidentes es la irresponsabilidad de los conductores que no respetan los límites de velocidad.

La región de Ansenuza es reconocida por su riqueza natural y biodiversidad, por lo que los habitantes hicieron un llamado a la responsabilidad de los conductores y a las autoridades para implementar medidas urgentes y eficientes que protejan a la fauna nativa. Pese a los esfuerzos por instalar cartelería vial en 2024, exigieron políticas complementarias para reducir la velocidad y proteger a la fauna, como la instalación de pasafaunas y radares con fotomultas.

En relación con la problemática, Carpinetto indicó que, además de los aguará guazú, se suman los casos de otros mamíferos que habitan la zona y que también son atropellados: mencionó entre ellos la muerte en enero de un aguará popé, especie recientemente registrada para Ansenuza y con una población muy reducida que necesita ser protegida.