Volvió el lobo terrible: revivieron una especie extinta hace 12 mil años

La empresa biotecnológica Colossal Biosciences Inc., con sede en Dallas y valorada en 10.000 millones de dólares, anunció un avance espectacular en su proyecto de revivir animales extintos. En esta ocasión, la compañía logró la creación exitosa de tres lobos gigantes, también conocidos como "lobos terribles", una especie que no se veía en la Tierra hace más de 12.000 años y que fue popularizada por la famosa serie Games of Thrones.