Cuáles son las plantas en peligro de extinción en Argentina

Son muchas las plantas en peligro de extinción en Argentina. Pero, ¿cuándo se considera que una especie vegetal está en peligro de extinción? La respuesta es sencilla: cuando todos los organismos que forman esa especie corren el riesgo de desaparecer por completo.

Este riesgo de desaparición es el resultado de diversas amenazas, como pueden ser:

Plagas.

Incendios forestales.

Cambio climático.

Pérdida de la biodiversidad

Actividad industrial y urbanización descontrolada.

Expansión de las ciudades.

La biodiversidad es la variedad de seres vivos que existen en el planeta y las relaciones que establecen entre sí y con el medio que los rodea como resultado de millones de años de evolución. Abarca a las distintas especies que poseen características comunes y que comparten un ecosistema determinado. Y se refiere a que la extinción de una especie necesariamente impacta de manera negativa en las otras.

Actualmente, esta problemática preocupa a nivel mundial. De hecho, la Plataforma Intergubernamental sobre la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos (IPBES) —organismo independiente impulsado por la ONU—, alerta sobre el deterioro de la naturaleza a una velocidad sin precedentes con más de un millón de especies de plantas y animales en riesgo de desaparición total.

Según la ONU, el 20% de las 300.000 especies de plantas conocidas a nivel mundial están en peligro de extinción.

En este contexto, Argentina es un país megadiverso, con 15 regiones ecológicas aproximadamente y una biodiversidad que abarca 9.000 especies de plantas vasculares. Y no bastan las medidas de conservación preventivas como la creación de áreas naturales de protección de los hábitats naturales ni las medidas legales implementadas que prohíben la explotación y extracción de las especies protegidas.

Ahora bien, si te preguntas cuáles son las especies vegetales argentinas en peligro de extinción, a continuación te mencionamos algunas de las más amenazadas.

Araucaria angustifolia

Esta especie arbórea perteneciente a la familia araucariaceae, suele ser llamada de diferentes maneras:

pino del Paraná

pino misionero

pino Brasil

cury

araucaria misionense.

Se localiza desde el sur del Brasil, hacia Misiones y también en el departamento de Alto Paraná (Paraguay) y en la Sierra de los Ríos (Uruguay). Un dato curioso es que cada semilla de Araucaria angustifolia mide entre 3 y 7 cm. Las piñas que las contienen alcanzan hasta 30 cm de diámetro, y se obtienen entre 20 y 120 semillas por cada cono. Los nativos de la zona usan estas semillas como fuente de alimento y grasa.

Como si esto fuera poco, los materiales de desecho de la especie desarrollan un gusano denominado koro que se aprovecha como fuente de proteína. Lamentablemente, durante las últimas décadas, este árbol de gran porte ha disminuido drásticamente su población.

Tanto es así que en el país solo pueden encontrarse pequeños remanentes distribuidos en el nordeste de la provincia de Misiones. Un dato alarmante es que a mediados del siglo XX las poblaciones de Araucaria angustifolia cubrían 210000 ha y actualmente no llegan a 1000 ha.

Araucaria araucana

Popularmente llamado pehuén o pino araucano​, también pertenece a la familia Araucariaceae. Se trata de una planta endémica del distrito del Pehuén en el bosque subantártico al extremo noroeste de la patagonia argentina.

Esta especie arbórea se caracteriza por ser perenne y alcanzar hasta los 50 m de altura, con un tronco recto, cilíndrico y de 3 metros de grosor. Si observamos sus ramas puede apreciarse cómo se desarrollan a nivel de la corona. Allí es donde se disponen en verticilos de cinco ramificaciones flexibles, perpendiculares al tronco y con numerosas acículas.

Actualmente este árbol se circunscribe a la región oeste de Neuquén y su peligro de extinción se debe a la deforestación de su hábitat natural. En nuestro país, solo se encuentra protegido en el Parque Nacional Lanín y en las reservas provinciales de Buta-Mahuida, Chafiy y Copahue-Caviahue.

Aspidosperma polyneuron

Esta especie, nativa del bosque atlántico ubicado entre Argentina, Paraguay y Brasil, se la conoce como Perobá, Peroba Común o Palo Rosa. Se caracteriza por ser una planta maderable de gran porte y corona densa que alcanza los 40 m de altura.

La madera del Aspidosperma polyneuron es fina y muy apreciada por su color crema claro o rosado tanto para la ebanistería como para la fabricación de muebles. Si bien es común encontrarla en la región de Misiones, actualmente es una especie en peligro que necesita de su conservación.

Un dato valioso es que se trata de una especie melífera: produce grandes cantidades de néctar, lo cual es favorable para los insectos polinizadores. Por tal motivo, en 1986 ha sido declarada monumento nacional, según la ley N.º 2380.

Grindelia ventanensis

Esta planta arbustiva de flor pertenece a la familia de las Asteráceas y comúnmente se la conoce como margarita de la Cumbre. Crece en las sierras australes de la provincia de Buenos Aires y alrededor de la meseta de Somuncurá en Rio Negro.

Es un subarbusto rastrero que posee ramas verticales y ascendentes que alcanzan los 30 cm de altura. Se caracteriza por su brillante follaje —resultado del alto contenido de resinas— y una tupida floración amarilla. De allí su alto potencial económico como ornamento y para uso industrial.

En su hábitat natural la Grindelia ventanensis puede crecer fácilmente en suelos pedregosos, roquedales, sueltos y húmedos con alta radiación solar. Actualmente, está considerada en peligro crítico de extensión.

Lupinus aureonitens

El lupino pampa o Lupinus aureonitens es una fabaceae (leguminosa) de la región central de Argentina, que se da a lo largo de la sierra de la Ventana. Esta planta de porte herbáceo crece en pastizales o barbechos formando grupos de 2 o 3 plantas.

Hoy, al ser una planta difícil de localizar ha sido clasificada como una especie de distribución restringida debido a varios factores:

destrucción del hábitat,

invasiones biológicas,

sobreexplotación,

influencia antrópica.

Plantago bismarckii

Esta planta herbácea de porte bajo con flores, pertenece a la familia Plantaginaceae la cual, a su vez, está constituida por 200 especies, aproximadamente. Conocida como pinito plateado es una planta representativa de la provincia de Buenos Aires y considerada vulnerable.

Ancestralmente las diversas especies de plantago fueron empleadas en la medicina tradicional debido a sus múltiples propiedades:

Astringente

Antimicrobiano

Antihistamínico

Diurético

Expectorante

Antiinflamatoria.

Su recolección descontrolada, muchas veces en relación con la cantidad de beneficios y usos que se le atribuyen, podría ocasionar su eventual desaparición en los entornos naturales.

Phytolacca tetramera

La Phytolacca tetramera es una especie geófita herbácea o arbustiva de la familia Phytolaccaceae, conocida como ombusillo. Nativa del cono sur de Sudamérica, está catalogada como vulnerable al noreste de Buenos Aires, zona que va desde La Plata a la Ensenada de Samborombón.

El peligro de extinción del ombusillo se debe al accionar del hombre y la reducción de su hábitat natural. Esto asociado a su condición de especie dioica que se limita a la reproducción por brotes radiculares y dificulta su diseminación mediante frutos.

Frente a esto, se han tomado algunas medidas para su protección y conservación como son:

La propagación en viveros.

La reintroducción en nuevos hábitats.

La institucionalización de entidades destinadas para la conservación de la especie en la provincia de Buenos Aires.

Prosopis affinis

Esta especie fabaceae es nativa de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Cuenta con varios nombres: algarrobillo, ñandubay o ibopé-morotí. Acostumbra crecer en zonas elevadas o sobre lomas en extensiones planas o llanuras.

En nuestro país se localiza desde la provincia de Formosa hasta Corrientes, pasando por Santa Fe y Entre Ríos. También en Córdoba, donde se clasifica como especie vulnerable.

El Prosopis affinis se caracteriza por ser un árbol maderable de hasta 13 m de altura. Posee un tallo corto ramificado y una corona amplia e irregular. La corteza tiene una tonalidad grisácea y es rugosa, gruesa, con grietas longitudinales que forman placas muy particulares.

Al ofrecer una madera fuerte y resistente de color castaño rosado, el Prosopis affinis se emplea mucho en la fabricación de elementos que van a ser colocados a la intemperie. La mayor causa de ser una especie amenazada es la pérdida de su hábitat.

Urostachys saururus

Conocida como cola de quirquincho, esta planta herbácea pertenece a la familia de las Lycopodiaceae. Son localizables al sureste de África, algunas islas del Atlántico y en Suramérica. En Argentina pueden encontrarse algunos ejemplares en las montañas altas de la sierra de la Ventana.

El Urostachys saururus es una planta xerófita perenne que crece a través de rizomas desarrollados en forma paralela al suelo. Se desarrolla en matorrales secos y roquedales de ambientes montanos y se caracteriza por sus tallos cilíndricos y erectos de 1 cm de espesor.

Actualmente es muy buscada por sus propiedades afrodisíacas. Por esta causa se la categoriza como una especie vulnerable.

Pilgerodendron uviferum

A esta conífera se la llama ciprés de las guaitecas y pertenece a la familia de las cupresáceas o cipreses. Se localiza en los bosques andinos patagónicos desde Neuquén hasta Santa Cruz en la Argentina, pudiendo alcanzar los 20 m de altura.

Se trata de árboles longevos que generalmente forman bosques al borde de lagos y pantanos. En la actualidad es una especie en peligro debido a la explotación de su hábitat natural y a la intervención dañina del hombre.

Según Naciones Unidas, los bosques poseen una importancia vital para el mantenimiento de la vida en la Tierra y desempeñan un papel clave en la lucha contra el cambio climático.

Schinopsis balansae

El quebracho colorado chaqueño es nativo de Sudamérica. En Argentina, crece en la región del Chaco Oriental, entre Formosa al norte de Santa Fe y el noroeste de Corrientes.

Este árbol es sumamente apreciado por su alto contenido de taninos y por su madera. Es color rojizo-castaño, firme, dura y pesada, resistente a la humedad.

Para su desarrollo, el Schinopsis balansae requiere altas temperaturas y abundante radiación solar. Se caracteriza por un tronco erecto con ramificaciones en forma de espinas, su raíz profunda y pivotante y una corona en forma de cono invertido.

Este árbol de gran porte es considerado una especie en peligro. En Formosa y Corrientes se clasifica como vulnerable.

Causas de la extinción

Si pensamos en qué pone en estado de peligro de extinción a las especies vegetales en nuestro país, es posible diferenciarlas entre dos tipos. Causas humanas y causas naturales.

Amenazas humanas

Las amenazas humanas contra muchas especies vegetales (aunque también animales e incluso de biomas) tienen que ver con la destrucción de hábitats. Y en general ello ocurre en relación con la actitud expansiva de la humanidad frente a:

zonas urbanas,

tierras para cultivos.

deforestación (incluso a veces con incendios intencionales) de grandes zonas para actividades intensivas como la agricultura, la ganadería, la minería, y desarrollos inmobiliarios.

El informe “Estado de los bosques del mundo 2020” destaca que, desde 1990, unos 420 millones de hectáreas de árboles han desaparecido en pro de la agricultura y otros usos de la tierra.

Otro problema que afecta a las especies vegetales es la comercialización —ilegal o legal— de especies, en muchos casos, ligada a fines ornamentales o a coleccionistas que las introducen desde otras zonas. Esto último, lleva a la introducción de especies de plantas invasoras que ocasionan la eliminación de la flora autóctona y demás especies vegetales, es decir, afecta el ecosistema y por extensión la biodiversidad.

Amenazas naturales

Si de amenazas naturales se trata, una de las causas más importantes son las plagas: enfermedades vegetales o insectos que se expanden rápidamente y acaban con grandes poblaciones vegetales en poco tiempo. Otra son los incendios naturales por la caída de un rayo, por ejemplo.

Los incendios no solo arrasan con grandes territorios junto con las poblaciones que lo habitan, sino que deterioran el sustrato sobre el que crecen las plantas durante largo tiempo. También pueden ser otros fenómenos meteorológicos como:

inundaciones

terremotos

tornados

En todos estos casos, finalmente, sería necesario pensar cuánto influye el calentamiento global en ciertos eventos naturales..

Conclusión

Según el estudio First Person: COVID-19 is not a silver lining for the climate, says UN Environment chief de United Nation, la actividad humana ha alterado casi el 75% de la superficie terrestre y ha empujado a la flora y fauna silvestre y a la naturaleza a un rincón del planeta cada vez más pequeño.

En este contexto, Argentina no queda exenta. Son variadas las especies vegetales que se encuentran en peligro de extinción, como diversos los fenómenos que lo causan. Muchas veces las amenazas son naturales y otras, humanas.

La contaminación, la urbanización descontrolada, la agricultura y la ganadería intensiva han alterado gran parte de la superficie y son los principales causantes de que la lista de plantas en peligro de extinción sea cada vez más amplia. De allí la urgencia de tomar conciencia y accionar para evitar su avance.

Por ejemplo, el cuidado del medioambiente, las medidas de preservación y la inversión en la restauración de la tierra son cruciales para mejorar los medios de subsistencia y reducir las vulnerabilidades y los riesgos que subyacen para nuestras especies.

Ya descubriste cuáles son muchas de las especies en peligro de extinción en nuestro país.