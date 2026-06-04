Sorpresa en Boca: Riquelme quiere a Arruabarrena para reemplazar a Úbeda

Boca Juniors busca nuevo entrenador y Juan Román Riquelme tiene un favorito. Rodolfo Arruabarrena aparece como la principal opción.

La búsqueda del próximo entrenador de Boca Juniors parece haber entrado en una etapa decisiva. Tras la salida de Claudio Úbeda, Juan Román Riquelme comenzó a evaluar distintos nombres para encabezar el nuevo proyecto deportivo y, contra varios pronósticos, el principal candidato sería Rodolfo Arruabarrena. El Vasco, con pasado en el club como jugador y técnico, podría regresar a La Bombonera después de casi una década.

La dirigencia de Boca trabaja contrarreloj para cerrar al siguiente DT luego de una temporada que estuvo marcada por los malos resultados. La temprana eliminación en la Copa Libertadores y la despedida anticipada en el Torneo Apertura precipitaron la salida del entrenador y obligaron a Riquelme a activar la búsqueda de un reemplazante.

En ese contexto, según informó el periodista Leandro "Tato" Aguilera de TyC Sports, Arruabarrena aparece como el principal candidato para asumir el cargo. Según trascendió en las últimas horas, el presidente xeneize considera que el "Vasco" reúne varias de las características que busca para encabezar una etapa de reconstrucción deportiva.

Su conocimiento del club, su experiencia en contextos de alta exigencia y su identificación con la historia de Boca son aspectos que juegan a su favor dentro de la evaluación que realiza el Consejo de Fútbol.

El recuerdo de su anterior ciclo en Boca

Arruabarrena ya dirigió a Boca entre 2014 y 2016. Durante ese período consiguió dos títulos importantes: el Campeonato de Primera División y la Copa Argentina de 2015. Como entrenador en ese ciclo del "Xeneize", Arrubarrena obtuvo 47 victorias, 13 empates y 15 derrotas, lo que representa una efectividad del 68.44%.

Sin embargo, su gestión también quedó marcada por dos eliminaciones muy sensibles frente a River Plate. La primera ocurrió en la Copa Sudamericana 2014, mientras que la segunda se produjo en la Copa Libertadores 2015, en una serie que quedó en la historia por el episodio del gas pimienta en La Bombonera.

Aquella noche terminó con la suspensión del encuentro y la posterior descalificación de Boca por parte de la Conmebol, un hecho que aún permanece en la memoria de los hinchas.

Pese a esos antecedentes, dentro del club consideran que el paso del tiempo y la experiencia acumulada por Arruabarrena podrían convertirlo en una alternativa sólida para afrontar el nuevo desafío.

Una extensa trayectoria internacional

Tras dejar Boca, el "Vasco"desarrolló gran parte de su carrera como entrenador fuera de Argentina. Su recorrido incluyó pasos por Al Wasl y Shabab Al-Ahli, ambos de Emiratos Árabes Unidos, además de Al-Rayyan de Qatar y Pyramids FC de Egipto. Esa experiencia internacional le permitió adquirir herramientas en diferentes contextos futbolísticos y consolidar un perfil de entrenador con recorrido global.

Además, en 2022 asumió el desafío de dirigir a la selección de Emiratos Árabes Unidos. Aunque no logró clasificar al equipo al Mundial de Qatar, sumó una experiencia valiosa a nivel de selecciones nacionales. Su último trabajo fue en Al-Taawoun, de Arabia Saudita, durante 2024.

Los otros nombres que evaluó Boca

Antes de avanzar sobre Rodolfo Arruabarrena, Juan Román Riquelme había analizado otras opciones de peso para el banco de suplentes. Uno de los nombres que más seducía a la dirigencia era Néstor Lorenzo. Sin embargo, la posibilidad quedó descartada rápidamente debido a que el entrenador continuará al frente de la selección de Colombia durante el Mundial 2026.

También fue sondeado Luis Zubeldía, aunque su situación contractual y deportiva hace prácticamente imposible una negociación. El técnico se encuentra comprometido con Fluminense, donde disputa instancias decisivas de la Copa Libertadores. Otro factor determinante es la diferencia económica entre el fútbol brasileño y el argentino, una brecha que dificulta cualquier intento de acercamiento.

Mohamed, Kily González y otros candidatos en carpeta

Además de Arruabarrena, otros entrenadores aparecen en la lista de posibles candidatos. Antonio Mohamed y Cristian "Kily" González son dos perfiles que generan interés dentro de la estructura futbolística de Boca. Ambos cuentan con experiencia en el fútbol argentino y comparten una idea de juego que encajaría con lo que busca la dirigencia.

No obstante, ninguno de ellos termina de convencer completamente a una parte importante de los hinchas, que reclaman un nombre de mayor impacto para encarar la nueva etapa.

También vuelve a surgir periódicamente el nombre de Eduardo Domínguez. El actual entrenador de Atlético Mineiro fue vinculado en varias oportunidades con Boca, aunque su reciente desembarco en Brasil y las condiciones económicas de su contrato hacen que hoy sea una opción prácticamente inviable.