Refuerzos Boca 2026: las posibles altas y bajas del equipo y los jugadores que busca Riquelme

Juan Román Riquelme define el futuro de Boca.

Para Boca lo que prometía ser un semestre lleno de alegrías fue pura decepción. El equipo de La Ribera encara el mercado de pases con el Mundial 2026 entre medio con tiempo pero también con cierta urgencia, sabiendo que no puede fallar en cada elección. Es que el margen de error es nulo en el club y la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme sabe que deberá acertar en cada llegada si quiere cambiar la imagen.

La primera mitad del año prometía ser mucho mejor para la institución tras un arranque realmente promisorio, pero falló en los encuentros importantes y se quedó con las manos vacías. Primero en el campeonato local, perdiendo ante Huracán, y luego por Copa Libertadores, con una derrota histórica ante Universidad Católica en La Bombonera. Es por eso que Román se juega mucho en este mercado de llegadas y salidas.

Los jugadores que pueden llegar a Boca

Paulo Dybala

Es el gran sueño que tiene Riquelme para el próximo semestre, pero en los últimos días dos factores importantes parecieran haberlo alejado de un regreso inmediato. Uno es que Boca se quedó afuera de la Libertadores y la crisis deportiva no parece ser muy seductora, pero en las últimas horas se sumó otro punto que podría ser determinante a la hora de inclinar la balanza en contra de su regreso al país.

Dybala se aleja de Boca.

La Roma subió un posteo con la imagen de los brazos de Dybala y la leyenda "detalles", que haría alusión a la firma de un nuevo contrato del cordobés con el equipo italiano, vínculo que finaliza este mes de junio. La condición es que Paulo pasaría de ganar la imponente cifra de 8 millones de euros a 2.5 millones, lo cual habría acercado a las partes a un acuerdo de continuidad que se definirá en los próximos días.

Sergio Rochet

El golero de Inter de Porto Alegre y la Selección de Uruguay aparece como un nombre que interesa para reemplazar al lesionado Agustín Marchesín, por experiencia y jerarquía. El ex Nacional de Montevideo tiene contrato con el equipo brasileño hasta diciembre de 2026, por lo que la posibilidad de negociar con él está más que abierta, pero Boca debería deshacerse de un jugador extranjero antes para liberar cupo.

Felipe Loyola

El ex Independiente siempre fue del gusto de la dirigencia, aunque Independiente no lo quiso negociar con el "Xeneize" dada la rivalidad entre ambos clubes y el costo político que implica potenciar a otro equipo grande. Lo cierto es que hoy está en el Pisa de Italia, que se fue a la Serie B y está pagando a Loyola en cuotas al club de Avellaneda y al Huachipato. ¿La traba? No se iría por menos de 5 millones de dólares y percibe un contrato elevado, además de que el jugador se fue con la supuesta idea de instalarse en Europa, por lo que su prioridad no sería regresar inmediatamente.

Quiénes se irán de Boca

Exequiel Zeballos

El futuro del Changuito parece estar lejos de Boca. Su vínculo contractual vence en diciembre y, hasta el momento, las negociaciones para extenderlo no llegaron a buen puerto. Ante este escenario, la dirigencia buscaría transferirlo en el próximo mercado de pases para evitar que se marche libre. Entre los clubes interesados aparece Bologna, de Italia, aunque todavía no hay avances concretos sobre su posible destino.

Kevin Zenón

Tras un inicio prometedor y un papel destacado durante los primeros meses de su ciclo en Boca, Zenón perdió terreno con el correr del tiempo. Su intención de emigrar en mercados anteriores y las decisiones del cuerpo técnico lo fueron relegando, al punto de quedar fuera de varias convocatorias durante 2026. En el club aguardan una oferta formal por el volante, aunque solo aceptarán una salida que resulte conveniente desde el aspecto económico. Su último partido fue en febrero.

Agustín Martegani

La realidad de Martegani es una de las más complejas del plantel. No disputa un encuentro oficial con la camiseta de Boca desde febrero de 2025 y, en reiteradas ocasiones, ni siquiera integró las listas de convocados. A comienzos de año se evaluó una cesión, pero las negociaciones no prosperaron. Sin lugar en los distintos proyectos futbolísticos, el club escuchará ofertas y no descarta una salida a préstamo, teniendo en cuenta que su contrato se extiende hasta 2028.

Lucas Janson

La participación de Janson fue escasa durante 2025 y recién volvió a sumar minutos por las numerosas bajas que afectaron al plantel en esta temporada. Aunque respondió cuando tuvo oportunidades, luego volvió a quedar relegado en la consideración del entrenador. Con contrato vigente hasta finales de 2027, Boca analizará cualquier propuesta que llegue por el atacante.

Marcelo Saracchi

Después de su paso por Celtic, donde logró consagrarse campeón, el lateral uruguayo deberá reincorporarse a Boca el próximo 18 de junio tras finalizar su préstamo. Sin embargo, su salida del club no fue en los mejores términos y, en su momento, incluso estuvo cerca de desvincularse definitivamente. Además, ocupa una plaza de extranjero, un factor que podría influir en una posible transferencia durante este mercado.