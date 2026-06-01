Chau Claudio Úbeda de Boca: Riquelme le confirmó que se va y busca DT

Riquelme le comunicó a Úbeda que no seguirá como DT de Boca.

El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, ya le confirmó a Claudio Úbeda que no continuará como entrenador del plantel profesional. El máximo ídolo del club de La Ribera decidió no renovarle el contrato al "Sifón" luego de los fracasos estrepitosos en este primer semestre del 2026. Es que el equipo fue eliminado dos veces en La Bombonera, tanto en los octavos de final del Torneo Apertura del fútbol argentino como en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

De acuerdo con la información del cronista Leandro "Tato" Aguilera en TyC Sports, el Director Deportivo "Marcelo ´Chelo´ Delgado se comunicó con Úbeda y lo citó al predio (de Ezeiza). Allí se dio el encuentro y le dijo que no le renuevan el contrato después del 30 de junio". "A Úbeda ya le comunicaron que deja de ser el técnico de Boca, cierra su ciclo... Desde ahora, Boca empieza a definir el nuevo entrenador para que el plantel arranque la pretemporada el 18 de junio por la mañana en el predio", amplió el mismo periodista deportivo.

Se terminó el ciclo de Úbeda como entrenador de Boca.

Aguilera destacó que hubo "muchos técnicos ofrecidos y otros que interesan, algunos con trabajo y otros no...". "Veremos quién decide Riquelme para que se haga cargo de Boca, que empezará los trabajos con el plantel en el predio el 18", completó.

El ciclo de Úbeda en Boca estuvo marcado por los permanentes vaivenes y la irregularidad, tanto en el rendimiento como en los resultados. Si bien el equipo tuvo grandes momentos en un buen nivel y ganó partidos importantes, como por ejemplo los últimos dos Superclásicos contra River Plate, la realidad es que también falló en cruces mano a mano en La Bombonera: fue eliminado por Racing, Huracán y Universidad Católica de Chile. Dicha despedida en la fase de grupos de la Libertadores terminó de dinamitar una etapa que había nacido exclusivamente porque el "Sifón" era el ayudante de campo de Miguel Ángel Russo, cuando "Miguelo" murió en octubre del 2025.

¿Quién va a ser el nuevo técnico de Boca?

El hermetismo es absoluto por estas horas en la institución de La Ribera, dado que Riquelme siempre se manejó con cautela en estos casos. Sin embargo, mediáticamente han trascendido muchísimos entrenadores: Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, Martín Anselmi, José Pekerman, Guillermo Barros Schelotto, Gerardo "Tata" Martino, Ricardo "Ruso" Zielinski, Eduardo Domínguez, Luis Zubeldía, Martín Palermo, Carlos Tevez, Antonio "Turco" Mohamed, Néstor Lorenzo y Cristian "Kily" González.

Los números de Úbeda como DT de Boca