Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 1 al domingo 7 de junio 2026

La primera semana de junio 2026 llega con nuevos títulos al catálogo de Netflix. Entre la amplia variedad de opciones disponibles, seleccionamos los títulos más destacados de la plataforma, divididos entre ficciones, documentales, series y largometrajes, analizados bajo una óptica curada. Entre ellos hay títulos de comedia, drama, animación y ciencia ficción.

The Boroughs: jubilación rebelde: producida por los hermanos Duffer, esta ficción balancea la nostalgia de los ochenta con lo sobrenatural. Un carismático grupo de adultos mayores en una comunidad de retiro investiga una amenaza mística. Sobresale por sus actuaciones y un guion astuto que desafía los clichés de la vejez.

The WONDERfools: ambientada en el año 1999, esta producción coreana deconstruye el género de superhéroes. Sigue a un grupo de ciudadanos marginados y emocionalmente inestables que obtienen poderes inesperados de cara al cambio de milenio, logrando una combinación entre comedia y calidez.

Berlín y la dama del armiño: el universo de La casa de papel se traslada a Sevilla. En este sofisticado spin-off, Berlín reúne a su banda para ejecutar un elaborado robo de una obra de Da Vinci, donde la tensión criminal y las venganzas personales dominan el relato.



Fans de tiempo completo: un drama que explora el fenómeno de la cultura fanática extrema. Aborda los límites de una amistad y la unión que genera la sensación de ser fans de una misma artista.