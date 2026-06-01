Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 1 al domingo 7 de junio 2026

La primera semana de junio 2026 llega con nuevos títulos al catálogo de Netflix. Entre la amplia variedad de opciones disponibles, seleccionamos los títulos más destacados de la plataforma, divididos entre ficciones, documentales, series y largometrajes, analizados bajo una óptica curada. Entre ellos hay títulos de comedia, drama, animación y ciencia ficción.
Series recomendadas en Netflix para la primera semana de junio 2026
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The Boroughs: jubilación rebelde: producida por los hermanos Duffer, esta ficción balancea la nostalgia de los ochenta con lo sobrenatural. Un carismático grupo de adultos mayores en una comunidad de retiro investiga una amenaza mística. Sobresale por sus actuaciones y un guion astuto que desafía los clichés de la vejez.
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The WONDERfools: ambientada en el año 1999, esta producción coreana deconstruye el género de superhéroes. Sigue a un grupo de ciudadanos marginados y emocionalmente inestables que obtienen poderes inesperados de cara al cambio de milenio, logrando una combinación entre comedia y calidez.
- Berlín y la dama del armiño: el universo de La casa de papel se traslada a Sevilla. En este sofisticado spin-off, Berlín reúne a su banda para ejecutar un elaborado robo de una obra de Da Vinci, donde la tensión criminal y las venganzas personales dominan el relato.
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Fans de tiempo completo: un drama que explora el fenómeno de la cultura fanática extrema. Aborda los límites de una amistad y la unión que genera la sensación de ser fans de una misma artista.
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Un amor que no se agota: película romántica donde la trama profundiza en los desafíos de una relación entre el campo y la ciudad, entre una famosa presentadora de televentas y un granjero que altera sus emociones.
Películas recomendadas en Netflix
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Las damas primero: una comedia enfocada en qué pasaría si fueran las mujeres las que lideraran las estructuras del poder político, social y empresarial. Destaca por su sátira y su elenco.
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La cabra que cambió el juego: la historia sigue a Will, una pequeña cabra con el enorme sueño de triunfar en el "rugibol", un deporte de alto impacto dominado por animales gigantes.
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Criaturas luminosas: adaptación de la multipremiada novela de realismo mágico contemporáneo. La trama sigue el quiebre de una comunidad pesquera tras el encallamiento de una fauna bioluminiscente desconocida, que actúa como catalizador de viejos secretos familiares.
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El autobús: la huelga de la selección francesa: un documental que muestra hechos reales sobre las internas psicológicas y los conflictos que vivió el seleccionado de Francia durante una recordada crisis deportiva en la Copa Mundial de 2010.
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Me llamo Agneta: tragicomedia sueca que expone la crisis de la mediana edad. Agneta, cansada de ser invisible en su rutina, acepta un trabajo de cuidadora en la Provenza francesa, iniciando una sutil reconstrucción de su propia identidad.