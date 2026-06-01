Bianco negó la suba del consumo que celebró Milei y apuntó: “Vive en Narnia”

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, criticó al presidente Javier Milei y negó que haya crecido el consumo de la población argentina. “Vive en Narnia”, afirmó. “Parece que su fuente de información principal para ver cómo está la Argentina son los tuits de Yrigoyen que le escriben los amigos”, sentenció.

Durante la conferencia de prensa, Bianco leyó un posteo del Presidente que se trataba de un retuit de una publicación de su colaborador Santiago Oría que mostraba filas para entrar a una pizzería y una nutrida cantidad de gente paseando por la avenida Corrientes, en el centro porteño.

“El consumo deprimido más loco de la historia de la humanidad. Y eso que el video es a fin de mes... Ah! Pero el metro cuadrado de Pepito...CIAO!”, escribió Milei. “Hace tuits en vez de recorrer el país y, de primera mano, notar lo que está pasando”, retrucó el ministro de Gobierno.

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Además de las críticas, el funcionario hizo “un clipping” con las principales noticias referidas a los ingresos y al consumo, “tanto en la provincia de Buenos aires como en la Argentina en general, solo de los últimos 15 días”. En esa línea, retrucó que “quizás Milei tampoco lee los propios informes del INDEC, como no le gusta el Estado tal vez no mira lo que dice un organismo del Estado”.

En una síntesis de los problemas que observa, señaló: “Los salarios registrados cayeron por séptimo mes consecutivo en términos reales según información oficial del INDEC”. En tanto sostuvo que “los sueldos formales subieron 3% en marzo, por debajo de la inflación del 3,4%” y advirtió que “acumulan siete meses consecutivos de pérdida del poder adquisitivo”.

“Desde noviembre de 2023 el sector privado registrado acumula una caída real del 5% y el sector formal en su conjunto del 9,2% o sea que han caído fuertemente los salarios reales, que están lejos de haber aumentado”, aseguró. De esta manera concluyó con que “lo que está estallado no son las salas de cine y los restaurantes sino el país pero en el mal sentido”.