Uruguay dio la lista para el Mundial 2026, con Marcelo Bielsa actor, River presente y 4 estrellas

Oficial: la lista de Uruguay para el Mundial 2026, con Marcelo Bielsa.

Marcelo Bielsa dio la lista de la Selección de Uruguay para el Mundial 2026, en una presentación oficial muy particular que publicó la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol). En la misma, el experimentado entrenador argentino descubrió su faceta de actor, además de las polémicas cuatro estrellas que dice tener "La Celeste", a pesar de que la FIFA solamente le reconoce dos.

En la nómina de 26 jugadores escogidos por el director técnico rosarino aparece nada menos que Matías Viña, el lateral izquierdo suplente y cuestionado en River Plate. También figura Giorgian De Arrascaeta, el "10" y capitán de Flamengo de Brasil, al margen de su fractura en la clavícula derecha que lo hará llegar con lo justo y sin ritmo futbolístico al debut frente a Arabia Saudita el lunes 15 de junio. Los otros rivales en el Grupo H serán Cabo Verde (el domingo 21) y España, uno de los candidatos al título, el viernes 26.

Entre los viejos conocidos del fútbol argentino, llamó la atención la ausencia de Nahitan Nández, el ex Boca Juniors que ha jugado en las Eliminatorias sudamericanas como lateral derecho. Entre los presentes se distinguen Santiago Mele (exarquero de Unión de Santa Fe), Rodrigo Bentancur (mediocampista ex Boca) y Nicolás de la Cruz (volante ex River).

La lista de la Selección de Uruguay en el Mundial 2026

ARQUEROS

Sergio Rochet

Fernando Muslera

Santiago Mele

DEFENSORES

Guillermo Varela

Ronald Araujo

José María Giménez

Santiago Bueno

Sebastián Cáceres

Mathías Olivera

Joaquín Piquerez

Matías Viña

MEDIOCAMPISTAS

Juan Manuel Sanabria

Manuel Ugarte

Emiliano Martínez

Rodrigo Bentancur

Federico Valverde

Giorgian de Arrascaeta

Nicolás de la Cruz

Rodrigo Zalazar

Agustín Canobbio

Facundo Pellistri

Maximiliano Araújo

Brian Rodríguez

DELANTEROS

Rodrigo Aguirre

Federico Viñas

Darwin Núñez

Oficial: la lista de Uruguay para el Mundial 2026, con Marcelo Bielsa.

El fixture de Uruguay en el Mundial 2026

Arabia Saudita vs. Uruguay Fecha : Lunes 15 de junio. Horario : 19 (hora de Argentina/Uruguay). Estadio : Hard Rock Stadium, Miami.



Uruguay vs. Cabo Verde Fecha : Domingo 21 de junio. Horario : 19 (hora de Argentina/Uruguay). Estadio : Hard Rock Stadium, Miami.



Uruguay vs. España Fecha : Viernes 26 de junio. Horario : 21 (hora de Argentina/Uruguay). Estadio : Estadio Akron, Guadalajara.



Cómo ver a Uruguay en el Mundial 2026 desde Argentina: TV y streaming

Los encuentros se podrán seguir en vivo en la televisión a través de las señales de DSports, Paramount+, Disney+ Premium, TyC Sports y Telefe. El streaming online también irá por DGO y TyC Sports Play.