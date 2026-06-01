Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH hoy lunes 1° de junio.

Este lunes 1° de junio de 2026, la ANSES continúa con el cronograma de pagos correspondiente al sexto mes del año. En esta jornada se abonan jubilaciones mínimas, pensiones y distintas asignaciones sociales, todas ellas con el incremento del 2,58% y los bonos extraordinarios que buscan reforzar el ingreso de los beneficiarios. El calendario se organiza según la terminación del DNI, lo que permite un orden en la distribución de los haberes.

De esta manera, quienes perciben jubilaciones y pensiones mínimas, así como titulares de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y la Asignación por Prenatal, tienen fecha de cobro hoy. Este esquema garantiza que cada grupo reciba en tiempo y forma los beneficios que le corresponden.​​​​​​

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de DNI: hasta el 10 de junio.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de DNI: hasta el 10 de junio.

Jubilados y pensionados de la ANSES: cómo quedan los haberes en junio con aumento, bono y medio aguinaldo

De acuerdo con lo informado por la ANSES, las jubilaciones quedan en junio 2026 así: