Trump dice EEUU aceptó petición de Irán de continuar negociaciones, pero alto el fuego terminó

Una imagen de satélite muestra los daños sufridos por la torre de control del puerto de Chabahar, Irán

El presidente Donald Trump ​afirmó el viernes que Irán había solicitado continuar las negociaciones y que Estados Unidos había accedido, pero que el alto el fuego de junio entre ambos había "terminado".

Sus comentarios se produjeron después de que tres petroleros comerciales de Qatar y ‌Arabia Saudita fueran atacados esta semana, lo que ‌llevó a Estados Unidos a bombardear instalaciones iraníes y a Irán a responder el jueves con ataques contra instalaciones militares estadounidenses en los países vecinos del Golfo. El viernes no se registraron ataques.

"La República Islámica de Irán nos ha pedido que continuemos con las 'conversaciones'. Hemos accedido a hacerlo, pero Estados Unidos les ha dejado claro, sin lugar a dudas, que ¡el alto el fuego HA TERMINADO!", escribió en Truth Social.

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Ambos países alcanzaron el mes pasado un acuerdo provisional para poner fin a un conflicto de cuatro meses que ha causado miles de víctimas y ha estrangulado el suministro energético mundial.

Los negociadores qataríes se reunieron el viernes con funcionarios ​iraníes para intentar rebajar las tensiones ⁠tras el intercambio de disparos y debatir la navegación por el estrecho de Ormuz, dijo a Reuters una fuente con ‌conocimiento de la situación.

El tráfico diario de petroleros por esta vía parecía haberse ralentizado el viernes, después ⁠de que la serie de ataques avivara las preocupaciones sobre la recuperación ⁠del suministro mundial de petróleo y el transporte marítimo, y pusiera de manifiesto la fragilidad de la tregua provisional.

Las conversaciones de Qatar en Irán tienen como objetivo abordar la aplicación del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán y las cuestiones que ⁠desencadenaron la reciente escalada, incluidas las disputas sobre la navegación en el estrecho, según la fuente.

La agencia de noticias ​semioficial iraní Tasnim informó de que una delegación qatarí visitó Irán en un intento de ‌Doha por consolidar su papel como mediador.

Los precios del petróleo ‌bajaban el viernes, pero seguían en camino de anotar ganancias semanales del 5% tras las hostilidades.

AUMENTA LA OFERTA MUNDIAL ⁠DE PETRÓLEO

El estrecho de Ormuz gestionaba aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo antes de la guerra. Desde entonces, Teherán ha asumido en gran medida el control de la vía navegable, lo que ha provocado un punto muerto en su enfrentamiento con el ejército más poderoso del mundo.

En virtud del acuerdo provisional, Estados Unidos puso fin a su bloqueo naval de los puertos ​iraníes, e Irán se ‌comprometió a garantizar el paso seguro de los buques comerciales.

Sin embargo, esta semana Washington acusó a las fuerzas iraníes de atacar tres petroleros en la zona y, en respuesta, lanzó ataques contra instalaciones militares en Irán. Aunque Irán no ha reivindicado la autoría de esos ataques, los analistas afirman que Teherán recurre a este tipo de acciones para ganar ventaja en las negociaciones.

A continuación, Irán atacó el jueves instalaciones militares estadounidenses en los Estados ⁠del Golfo.

Estados Unidos afirmó que su acción tenía como objetivo mantener abierto el estrecho y que Irán no controlaba la vía navegable. Teherán advirtió, sin embargo, que el estrecho solo se reabriría según sus condiciones, y que cualquier intervención estadounidense provocaría una "respuesta contundente".

El consejo de administración de la agencia de navegación de la ONU condenó el viernes los intentos de Irán de imponer su soberanía sobre el estrecho de Ormuz y la "decisión unilateral" de Teherán de crear un organismo para controlar el tráfico a través del mismo.

Antes de los ataques de esta semana, el tráfico diario de petroleros había alcanzado su nivel más alto desde que comenzó la guerra, con una media de 40 ‌buques que transitaban por el estrecho. Esa cifra aún estaba muy lejos de la media previa al conflicto, que oscilaba entre 125 y 140 travesías diarias.

CEREMONIA DE DUELO POR JAMENEI

Irán enterró el jueves a su Líder Supremo asesinado, el ayatolá Alí Jamenei, en el santuario más sagrado del país, en Mashhad, poniendo fin a una semana de procesiones fúnebres y manifestaciones.

Jamenei murió en un ataque aéreo el primer día de la guerra, el 28 de febrero.

El viernes, tras las oraciones del atardecer, se celebrará una ceremonia de condolencia en nombre ‌del Líder Supremo Mojtaba Jamenei en memoria de su padre en la ciudad de Qom, anunció su oficina. Mojtaba Jamenei, que resultó herido en el ataque que acabó con la vida de su padre, aún no ha aparecido en público.

El paradero de Mojtaba Jamenei ha sido un ‌misterio tanto para los iraníes ⁠como para el resto del mundo, lo que ha llevado a la gente a especular sobre sus planes para Irán en un momento turbulento de los 47 años de historia de la República Islámica.

Mientras ​tanto, la incapacidad de Trump para poner fin a la guerra ha frustrado al presidente, cuyo Partido Republicano se enfrenta a las elecciones de mitad de legislatura a finales de este año en un contexto de altos precios de la gasolina y descontento entre el electorado.

(Reporte adicional de Jonathan Saul; Escrito por Alexandra Hudson; edición de Philippa Fletcher y Andrew Heavens. Editado en español por Natalia Ramos)