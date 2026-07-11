Chau acné y puntos negros: la mascarilla natural más efectiva para una piel radiante.

Hay una mascarilla natural para combatir el acné y los puntos negros que podés preparar en casa con muy pocos ingredientes. La combinación de estos ingredientes ayuda a limpiar la piel en profundidad y a reducir la apariencia de puntos negros. Vas a necesitar huevo, azúcar, maicena y miel.

La receta fue compartida por Maestra Jacobina, quien comparte sus mejores remedios naturales. "Esta es una mascarilla económica, práctica y que te puede dar resultados", asegura. La clara de huevo genera un efecto tensor sobre la piel, mientras que la miel aporta propiedades humectantes y calmantes que pueden contribuir a mantener el rostro equilibrado.

Por su parte, la maicena ayuda a absorber el exceso de grasa y a darle consistencia a la preparación, lo que facilita su aplicación. El azúcar funciona como un exfoliante suave que favorece la eliminación de células muertas acumuladas en la superficie de la piel.

Si bien esta mascarilla puede ser una alternativa casera para complementar la rutina de cuidado facial, es importante recordar que no reemplaza los tratamientos indicados por un dermatólogo en casos de acné moderado o severo. Además, se recomienda realizar una prueba en una pequeña zona de la piel antes de usarla por primera vez para descartar posibles reacciones o irritaciones.

Mascarilla natural para combatir el acné y los puntos negros

Ingredientes

1 clara de huevo.

1 cucharada de azúcar.

2 cucharadas de maicena.

2 cucharaditas de miel.

Preparación